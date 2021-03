Daniel Jadue “no entiende” cómo no pueden encontrar y notificar a Hugo Gutiérrez: “Hoy entró y salió de mi oficina”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), dijo no comprender cómo es posible que Hugo Gutiérrez (PC)no pueda ser notificado para que se presente ante los tribunales de Justicia, en los casos que se le requiere para ser formalizado.

En entrevista con T13 Noche, señaló que “no puedo entender que la gente que lo tiene que notificar, no pueda encontrarlo. Hoy entró y salió de mi oficina, lo entrevistaron en muchos lugares, yo no me quedo con la percepción de que el exdiputado Hugo Gutiérrez se ande escondiendo. Creo que tienen que hacer la pega los que tienen que hacerla”.

“La ley tiene que hacer los esfuerzos para notificar a alguien, están igual que con las pensiones que adeudan de los padres poco comprometidos con sus hijos, que a veces se demoran 20 años en notificar a alguien, estando la gente aquí. Hay que mirar cómo son de eficientes y eficaces las instituciones que deben hacer la pega”, señaló Jadue.