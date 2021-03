Diputada Cariola y tres años de Sebastián Piñera en La Moneda: “Ha sido permanentemente una obstrucción para generar cambios”

En un año cargado de elecciones, la carrera presidencial va tomando forma y con ella, el análisis de lo que han sido estos cuatro años del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Consultada ante las expectativas que se generan respecto de lo que queda de mandato de la primera autoridad del país, la diputada Karol Cariola manifestó su desconfianza ante una administración que ha sido “indolente” con las necesidades de las y los chilenos, en un año marcado por las devastadores consecuencias que la pandemia ha significado para las familias a lo largo del país.

La diputada y subjefa de la Bancada PC dijo que “el Presidente Sebastián Piñera ya demostró durante casi cuatro años de gestión lo que es para el país. Él es un presidente que no solo se ha ganado la desconfianza, sino que también el repudio de la ciudadanía por ser un presidente que solo tiene interés de resguardar los intereses -valga la redundancia- económicos a quienes representa”.

La parlamentaria agregó que “del Presidente Piñera no podemos esperar mucho más, todo lo que se ha ganado durante estos años ha sido gracias a la ciudadanía movilizada y el presidente ha sido un espectador de eso, pero además, más allá incluso de ser un espectador, ha sido permanentemente una obstrucción para generar cambios como los que la ciudadanía demanda”.

Transformaciones profundas al sistema de pensiones, aprobar un impuesto a los súper ricos por única vez para ir en ayuda de las familias que más lo necesitan, o avanzar en un 3er retiro de fondos previsionales, son algunos de los ejemplos de medidas donde el Ejecutivo ha sido el “principal opositor”, dijo.

“Cuando se le dijo que se quería un proceso de transformación estructural, profunda, participativa, ¿qué hizo el presidente? Tratar de boicotear todas las iniciativas ciudadanas, no reunirse con la ciudadanía organizada, etc. Creo que los antecedentes que deja Sebastián Piñera para la historia de nuestra Democracia son tristes y lamentables. No esperamos mucho más de él, más bien lo que queda es preparar el proceso constituyente que no tengo dudas va a ser un proceso refundacional de la Democracia en nuestro país”, cerró Cariola.