Tras retroceso a Fase 2 en la RM: Evelyn Matthei anuncia que no hará campaña los fines de semana

Durante esta jornada se dio a conocer que Evelyn Matthei se despidió oficialmente de la alcaldía de Providencia, con el objetivo de volver a postular a la reelección de cara a las próximas elecciones municipales.

Es en este contexto que en pleno período para realizar campañas electorales, Matthei informó a través de un video publicado en sus redes sociales que no llevará a cabo tales acciones de propaganda los fines de semana, debido al anuncio del Gobierno sobre el retroceso a Fase 2 en la Región Metropolitana.

Según explicó, “hay un permiso especial para que los candidatos a alcaldes, a concejales, podemos hacer campaña. Yo personalmente no voy a hacer campaña sábado y domingo, no solamente por mi salud, sino también por la gente que me rodea“, sostuvo.

Junto a esto, llamó a sus seguidores a tener “esperanza, porque estamos avanzando muy rápido en la campaña de vacunación, más rápido que en algún otro país, y en algún minuto vamos a llegar a tener un poco de inmunidad ante esta enfermedad tan terrible”, indicó.