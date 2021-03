VIDEO | “No voy a hablar, no cacho nada”: El “impasse” de Maite Orsini y Gonzalo Winter en conferencia de prensa

Un particular momento se vivió durante esta tarde, protagonizado por los diputados del Frente Amplio, Gonzalo Winter y Maite Orsini, en plena pauta de prensa.

Según se pudo ver en un video difundido a través de redes sociales, los parlamentarios iban a hablar sobre el proyecto de Ley que presentaron acerca de que las grandes empresas dispongan de transporte privado a sus trabajadores, para así evitar cualquier tipo de contagio por Covid-19.

No obstante, cuando los diputados se disponían a hablar sobre esta iniciativa, comenzaron a “discutir” sobre quién entregaría más detalles, puesto que ninguno tenía al parecer amplios conocimientos sobre el tema.

“Oye yo no voy a hablar, no cacho nada“, se escucha decir a Orsini, quien fue respondida por Winter de la siguiente manera: “Me calló no más, no es más de lo que yo sé“, expresó.

