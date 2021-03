Jacqueline van Rysselberghe: “Si la primaria fuese hoy, no votaría por Lavín”

Respecto a la idea de “Unidad Nacional” que propone Lavín comenta: “Es que no sé lo que es eso. Una cosa es generar espacios de diálogo y consensos necesarios con nuestros adversarios. Pero tiene que ser desde lo que somos. Y si no es así, también saberlo. Por eso son tan necesarias las primarias. No estamos dispuestos a entregar una carta blanca”.

Así, la senadora por la región del Biobío dice no tener definido su voto, pero que: “Creo que hay que darle alguna esperanza a Lavín, pero si la elección fuese hoy, no voto por él”, y que “no me gustaría ver a un Presidente haciendo alianza con Daniel Jadue, que ha sido el instigador de gran parte de la violencia”.