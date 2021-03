Diputados RN envían carta a Presidente Piñera por un Bono Clase Media “sin restricciones”

Un grupo de 11 diputados de Renovación Nacional (RN) envió una carta al Presidente Sebastián Piñera para avanzar en un Bono de Clase Media “sin restricciones”.

Según la misiva, los parlamentarios argumentan que “resulta extraño que, teniendo como precedente lo difícil que fue acceder por parte de los chilenos a la primera entrega del Bono Clase Media, se cometan los mismos errores; sobre todo cuando la opción de un tercer retiro del 10% cobra mayor fuerza (…) ¿Por qué insistir en una medida tan restrictiva?”.

Es por eso que piden avanzar entonces en la implementación de medidas con mayor cobertura y acceso, por ejemplo, a través de un bono de $500 mil dirigido a los ocho millones de chilenos más necesitados, lo que tendría un costo aproximado de US 5.500 millones.

“Avanzar hacia un bono sin restricciones. Es una gran oportunidad para apoyar a miles de familia que llevan más de un año viviendo las complejidades de la pandemia. Hoy es el momento de hacer un único gran esfuerzo que permita a los ciudadanos planificarse y ordenarse con su economía, y no de pequeñas ayudas que no significan un aporte real. De no ser así, solo van quedando como alternativas hacer uso del seguro de Cesantía o aprobar la idea de un tercer retiro de los fondos previsionales”, explican en la carta.

La carta está firmada por Tomás Fuentes, Francisco Eguiguren, Frank Sauerbaum, Eduardo Durán, Jorge Durán, Cristóbal Urruticoechea, Diego Schalper, Ximena Ossandón, Miguel Mellado, Leonidas Romero y Jorge Rathgeb, todos quienes esperan “que nuestra petición sea considerada (…) Estamos disponibles para sentarnos a conversar y encontrar la mejor solución”.

Agencia Uno