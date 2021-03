Diputados critican que el Ministerio de Salud deje de financiar especialidades médicas críticas

Los diputados y diputadas de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Marcela Hernando (PR), Ricardo Celis (PPD), Manuel Monsalve (PS) y Víctor Torres (DC), presentaron un proyecto de resolución donde se solicita al Presidente Sebastián Piñera mantener como prioritarias todas las especialidades del programa Coniss del año 2020 al año 2021, que es el mecanismo a través del cual el Minsal entrega becas de especialización a los recién egresados de la carrera de Medicina.

Asimismo, el documento propone que se aumente la oferta en todas las plazas de cada especialidad para 2021.

Lo anterior, debido a que el Ministerio de Salud presentó a las universidades una propuesta donde califica como “no prioritarios” programas de especialización como Salud Pública, Psiquiatría y Cirugía, entre otras 19 especialidades, que no contarían con financiamiento este año.

“Esta semana hemos conocido una noticia que nosotros que somos médicos nos parece catastrófica, que tiene que ver con las becas de especialidad que todos los años concursan los médicos que se han recibido para formarse e ingresar a trabajar en las diferentes especialidades. Lamentablemente el Gobierno, haciendo caso omiso de la realidad en Chile ha disminuido en un 40% primero estas becas, y segundo las redistribuye y las focaliza en las subespecialidades, por lo que ha dejado con cupo cero a las especialidades de anestesia, siquiatría, neurología, entre otras“, afirmó la diputada Hernando.

La parlamentaria agregó que “esto es una falta de visión, porque para quienes vivimos en regiones y no tenemos suficientes neurólogos, psiquiatras, médicos familiares, anestesistas, nos parece una catástrofe. Queremos pedirle al Gobierno que revierta esta decisión de disminuir las becas este año”.

En tanto, el diputado Ricardo Celis indicó que “queremos interpelar al ministro de Salud para que de un paso atrás en esta medida. Se dice que en pandemia la primera respuesta está en la atención primaria, pero no se van a formar especialistas básicos, no se van a formar médicos de familia, es de una inconsistencia que no puede ser, y va a tener impacto en los próximos años”.

Celis aseguró que “es una medida inconsulta, no lo conversaron con los centros formadores, con las sociedades científicas. Dicen que hay suficientes especialistas básicos, el problema es que está en la medicina privada, no en el sistema público. De nuevo el Ministerio está favoreciendo al sistema privado, primero con la ley de Fonasa y ahora con la formación de especialistas“.

Asimismo, el diputado Manuel Monsalve sostuvo que “más de un millón de chilenos siguen en las listas de espera de especialidad, más de 250 mil en espera por cirugías mayores. Cuando la pandemia concluya las listas de espera será en el gran problema de salud de nuestro país”.

“Por eso vamos a requerir más especialistas, y el problema es que este gobierno está disminuyendo en más de un 40% las becas de especialidad, y eso vulnera el derecho de los ciudadanos al acceso a la salud”, añadió.

El legislador del PS señaló que “el segundo problema es que se requiere fortalecer la atención primaria y los especialistas que vayan a mejorar la capacidad resolutiva de la misma, y con esta medida el gobierno está eliminando este tipo de especialistas con las consecuencias que esto tiene para la salud de los chilenos y chilenas”.

Por último, el diputado Víctor Torres manifestó que “el Gobierno tiene que dar cuenta al país sobre la falta de especialistas que todas las regiones reclamamos, y cómo hoy día se justificaría dejar de financiar becas para tener más médicos especialistas”.

“En Chile no sobran médicos especialistas y las regiones hemos sufrido la carencia de ellos y no se entiende esta decisión y no sé cuál es el real interés por parte del gobierno de disminuir la cantidad de especialistas al dejar de formarlos“, sentenció.

Agencia Uno