Mario Desbordes valora apertura del Gobierno a un bono “sin restricciones”

El candidato presidencial de RN y el PRI, Mario Desbordes, valoró la apertura del Gobierno a evaluar un bono “sin restricciones”, tal como lo pidieron parlamentarios de Renovación Nacional en una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera.

El exdiputado se refirió a las declaraciones del senador Evópoli, Felipe Kast, y sostuvo que “efectivamente soy responsable del primer retiro del 10% y eso lo tengo claro, probablemente la academia o el manual decía que no era lo correcto pero había que estar en la calle y saber que en ese momento las alternativas eran muy pocas y era urgente una ayuda no solo para las personas sino también para muchas pymes que no tenía de dónde sacar, por eso, no me arrepiento un minuto de haber apoyado al primer 10%”.

Asimismo, Desbordes agregó que sobre el tercer 10% “le hemos pedido al Gobierno que haga un bono universal, sin tanto requisito y ojalá mucho más de lo que se ha planteado hasta ahora. Recursos hay, por lo tanto, es esa la salida y si no hay una solución por ese lado, bueno habrá que evaluar todas las posibilidades”.

El candidato presidencial además explicó que “estoy de acuerdo con una propuesta que signifique que los trabajadores no tengan que meterse la mano en los bolsillos ya sea por el fondo de las AFP o del Seguro de Cesantía”.

Además sostuvo que “por eso hemos planteado hace mucho tiempo que es importante un bono que no ponga condiciones que no tenga letra chica que no ponga tanto requisito, y en ese contexto, apoyo absolutamente la propuesta de los diputados, es una propuesta que hacemos desde Renovación y ojalá incluso la puntería fuera un poquito más alta de los 500 mil pesos porque hay mucha gente que nos está pidiendo urgente una ayuda”.

Agencia Uno