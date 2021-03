Gabriel Boric tras ser proclamado candidato presidencial: “No puede continuar Piñera”

Ayer miércoles, el partido político Convergencia Social proclamó al diputado Gabriel Boric como su candidato presidencial. Y esta mañana, el parlamentario dio sus primeras declaraciones desde esta posición, desde Punta Arenas.

Allí, Boric dijo que “somos una fuerza joven, una generación joven que ha cometido aciertos y errores, y en los aciertos tenemos que ser humildes y en los errores, autocríticos”.

“Y cuando digo generación joven no me refiero solo a la edad, me refiero la generación que despertó, hoy día después de tanto tiempo estar dormida“, agregó.

En su exposición, Boric presentó algunas de sus primeras propuestas, entre las que están “restablecer los Derechos Humanos, Carabineros no puede seguir violando los Derechos Humanos; a luchar por un Estado de cuide, un sistema nacional de cuidado; para que las mujeres no se lleven la carga reproductiva que el patriarcado les ha impuesto durante tanto tiempo; una agenda antiabusos, para que el pueblo sepa que todos somos iguales y eso lo vamos a pelear en todos las canchas, y por cierto el proceso constituyente”.

En esa misma línea, Boric dijo que está dispuesto a hablar con todos quienes quieran debatir. Cabe mencionar que el diputado Marcelo Díaz también es candidato por Unir, también del Frente Amplio.

“El pueblo de Chile después de todo lo que ha sucedido, no nos perdonaría a todos los que estamos en política que continúe una administración como la de Sebastián Piñera en su continuidad con otro gobierno de derecha y, por lo tanto, tenemos que estar disponibles en función del contenido a hablar con todos los que sea necesario”, dijo.

Por lo anterior, también envió saludos a los candidatos Daniel Jadue (PC) y Paula Narváez (PS), y llamó a los militantes a no fijarse solo en las diferencias, sino que también en los puntos de encuentros.

“Hoy día tenemos un tremendo desafío, no puede continuar Piñera, no puede haber una continuidad del gobierno de derecha, nos ha hecho mucho mal a Chile, lo ha hecho mal en la pandemia, en la represión, en el estallido social, no se han hecho cargo, no entienden el país en que están viviendo”, criticó.

En sentido, insistió que “espero que con las diferentes candidaturas de oposición tengamos una conversación rica y fructíferas en ideas”.