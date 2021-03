Izkia Siches en picada contra el Gobierno: “Yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones y me saco fotos con todos los infelices”

La Presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, hizo una dura crítica a la gestión que ha hecho el Gobierno en cuanto a la emergencia sanitaria que se registra a causa del coronavirus.

En el podcast “La Cosa Nostra”, espacio donde conversó con el panel integrado por Mirko Macari, Alberto Mayol y Darío Quiroga, la médica sostuvo que “es una estrategia mala, yo que pertenezco a la red pública estoy jodida, lo tengo que pedir igual”, dijo, agregando que la Mesa Social que se creó “no funciona, no es una mesa que tenga poder”.

“Por más mal que a uno le caiga el gobierno, si le va mal es porque se está muriendo la gente”, expresó Siches, enfatizando en la necesidad de implementar mejores medidas para enfrentar la pandemia.

La profesional destacó la importancia de implementar una adecuada estrategia TTA (testeo, trazabilidad y aislamiento. “Hoy (ayer) Paris salió a defender la trazabilidad y a mí me da una vergüenza ajena, la trazabilidad no existe y esa es la estrategia, la manera de cortar los contagios”, declaró, añadiendo que cuando no hay trazabilidad, es cuando se debe hacer cuarentena, “porque no sabes dónde están los contagios”, dijo.

En cuanto al Plan Paso a Paso, Siches señaló que “puedes ir a misa, pero no puedes hacer gimnasia al aire libre, no tiene lógica. Y esto de que el gallo de la CPC (Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio) pesa más que los ciudadanos… está lleno de contradicciones. Eso de que no hay permiso ni para ir a la esquina, no es sustentable”, expresó.

Tras esto, comparó al exministro Jaime Mañalich con el actual titular de Salud: “Son roles distintos. Como que uno sabía que Mañalich pesaba, y yo creo que todavía pesa con el Presidente. Uno ve las leseras que tira por Twitter y el Presidente las anda repitiendo a los cinco minutos. Yo creo que tiene poder y lo mantiene. No sé por qué se ha reactivado tanto últimamente. Él es un gallo astuto“, aseguró.

“El rol del ministro Paris creo que es distinto. Creo que él quería ser sobre todo ministro y estuvo disponible y está disponible a tragarse todas las del gobierno, independiente de que no esté de acuerdo. Yo lo conozco de antes y creo que es una muy buena persona, pero evidentemente acá hay que tomar decisiones que no son fáciles, y me imagino que la presión dentro del gobierno, de los sectores económicos, de la Iglesia, o sea, cuanto gallo tenga que conocer el Presidente tiene que llamarlo para pedirle alguna cuestión”, precisó.

“Lo más probable es que el ministro diga, ‘oigan, pero es que por qué no hacen esto’, y le dicen ‘no, en realidad vamos a hacer otra cosa’. Y él va, pone la cara, como buen soldado, en cada uno de los matinales, de las mañanas, haciendo el reporte, pero no veo una capacidad de incidir. No veo que él hoy día esté trabajando por controlar la pandemia. Porque tú tampoco querís pasar a la historia como el gallo al que se le cayó el castillo de naipes”, añadió la médica.

“Tú estarías apretando. ‘Oye, qué miércale’ vamos a hacer para que no haya que cerrar Chile en dos semanas más, que no haya que cambiar las elecciones, que todo el mundo me eche la culpa de los 10 mil muertos más que nos vamos a llevar en esta ola’. Y eso no lo veo. Y no lo veo en el gobierno en su contexto completo“, lanzó.

Finalmente indicó que “yo personalmente la he pasado bien mal con este gobierno. Nosotros ahora con todo lo que ha pasado en la pandemia estamos pero en guerra campal con el gobierno, porque los gallos, además en toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones y me saco fotos con todos los infelices, nos han pasado goles, ni una cuestión gremial. O sea, yo tengo que hacer mi pega. Pero es que de verdad, el nivel de tapa… y yo les digo a mis colegas de derecha: ‘Oye, este es el peor gobierno que le ha tocado a la medicina en Chile’. ¡El peor! Liderado por un expresidente del Colegio Médico. ¡El peor! Es que ningún gobierno nos había tratado tan mal. Y en medio de la pandemia, nosotros cuidando a los pacientes… ¿Tú crees que nosotros vamos a hacer un paro? ¡Jamás vamos a hacer un paro! ¿Por qué? Porque el paro va a matar a los pacientes, que no son de ellos, son del pueblo, son pobres, y ahí sí que yo tengo una raya cruzada en que es imposible… Son lo peor. O sea, no podría, ni por la estrategia ni por nada, ir a votar por… Aunque nos vendan la pomada, creo que han sido nefastos”, declaró.

“En este contexto social, que el gobierno defina darle protagonismo a la CPC en la entrega de los ventiladores, en lo de las vacunas, ahora, me parece súper poco estratégico. Es como lo del obispado en el permiso de las iglesias. Mejor tú calladito arreglái la cuestión y les permitís que hagan su misa en un mes más, mientras arreglái el plan Paso a Paso para que pase colado. Pero es no conectar con lo que le pasa a la ciudadanía cuando tú les das un privilegio a quienes tienen capacidad de presión dentro del gobierno”, sostuvo la presidenta del Colmed.