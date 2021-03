Ministro Julio Isamit: “Por desgracia, aún seguimos viendo una izquierda antidemocrática”

El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, conversó en el programa “Nuevas Voces” de Agricultura, en donde abordó las próximas elecciones, la candidatura a constituyente de Marcela Cubillos y el escenario de Chile Vamos.

Sobre los próximos comicios, y que sean en dos día para garantizar la participación ciudadana y además, la autoridad dijo que será un “tapaboca” para aquellos que “creen que la violencia es el camino para imponer sus puntos de vista”.

“Son elecciones en tiempos ultra complejos, estamos en una pandemia con alza de casos y la elección del 11 de abril se va a realizar en dos días, precisamente para garantizar la participación”, dijo el ministro Isamit, quien agregó que la participación es relevante porque “quizás es el mejor tapabocas que podemos dar a todos aquellos que creen que la violencia es el camino para hacer imponer sus puntos de vista… la verdad que es el mejor tapabocas que le podemos hacer a los violentos y a los que creen que la violencia y la odiosidad es la manera de actuar en política”.

En ese mismo sentido, con respecto a la política nacional, expresó que en Chile la política busca muchas veces justificar la violencia en vez de condenarla.

“En Chile ha tenido que pasar mucho tiempo para que los sectores de izquierda más moderada hayan salido a condenar la violencia y por desgracia aún seguimos viendo una izquierda antidemocrática que pretende justificar hasta el más mínimo acto de violencia de parte de personas en la calle o contra la propiedad privada, y lo que es peor, también contra las personas y contra las familias”, manifestó el secretario de Estado.

Además, conversó de la candidatura a constituyente de Marcela Cubillos, que ha recibido críticas por votar rechazo y presentarse como carta para escribir la nueva Constitución del país.

“Me alegro mucho que personas que piensen distinto a lo que hoy día aparenta ser la voz dominante pretendan estar en la Convención Constituyente. Y por de pronto, me alegro mucho que Marcela Cubillos vaya de candidata estoy seguro que va a tener un gran resultado y sobre todo que va ser una gran constituyente“, dijo y agregó que no es causal de eliminación participar del proceso tras haber estado por el rechazo, sino que contribuirá a que se tenga una mejor Constitución para el país.

“Sería muy raro y tremendamente contradictorio, con lo que algunas voces de izquierda plantean, que la Constitución la escriban solo algunos, solo los que piensan de cierta manera. Hemos pagado muy caro esta lógica de convencidos y muy por el contrario, que si queremos dar una oportunidad a la nueva Constitución esta tiene que ser redactada por personas que piensen distinto y que tengan miradas de Chile distinta“, agregó.

Finalmente, se refirió a Chile Vamos. “Yo me alegro mucho que hoy día Chile Vamos tenga muchos candidatos, no solamente que sean competitivos, sino que además, tenemos grandes posibilidades de seguir liderando los destinos del país a través de una cada colación cada vez más amplia a través de elecciones primarias, que en mi opinión deberían estar todos invitados y participar todos con miradas distintas”, expresó el ministro de Bienes Nacionales.