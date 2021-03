Diputada Sepúlveda llama al Gobierno a “no entorpecer” tercer retiro del 10%

La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, valoró que por fin vaya a empezar la discusión en la Comisión de Constitución, del proyecto que busca permitir un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones e hizo un llamado al Gobierno a “no entorpecer ni llevarlos al Tribunal Constitucional (TC)”.

La parlamentaria y jefa de la bancada FRVS – IND, autores de unos de las cuatro mociones que buscan este tercer retiro, señaló que “esta semana es muy importante porque comienza la discusión en la Comisión de Constitución el tercer retiro del 10% que tanto costó colocar en tabla, pero sobre todo en las circunstancias que se produce esta discusión, con cifras de contagios mucho mayor que al comienzo de la pandemia y lamentablemente también muchas personas fallecidas. Lo que ha generado que aumenten las cuarentenas en la mayoría de las regiones de nuestro país, afectando aún más la economía familiar por lo que se hace urgente la ayuda económica”.

“Es por eso que es tan importante la discusión rápida, sensata, de este tercer retiro y esperamos que el Gobierno, bueno, ya no esperamos nada de este Gobierno, sino que solamente le pedimos que no complique, que no siga colocando obstáculos y que no nos lleve al Tribunal Constitucional. Hoy día necesitamos que la mayor cantidad de instrumentos, de ayuda hacia las familias, estén disponibles y sin duda este tercer retiro es algo fundamental”, agregó.

Finalmente, Sepúlveda recalcó que “es por eso que esta semana es clave y esperamos lo antes posible llevarlo a Sala y que se deje en libertad, que el Gobierno deje en libertad a los parlamentarios para probar lo que estimen conveniente y agradecer porque la mayoría de los parlamentarios ya se están sumando a este tercer retiro”, concluyó.

Agencia Uno