Diputado Alessandri interpela al Gobierno a aclarar su postura frente al tercer retiro

Este miércoles en el Congreso comenzará la discusión por un eventual tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones y las dudas en torno a una postura del Gobierno sigue presente. En este sentido, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, interpeló al Ejecutivo a entregar una postura.

En la Comisión de Constitución de la Cámara Baja se revisarán los cinco proyectos presentados, iniciativas que podrían permitir a más de 8 millones de afiliados hacer uso de este porcentaje de sus fondos previsionales.

Asimismo, el diputado explicó el panorama: “Sabemos que el proyecto del tercer retiro va a rebotar en el Tribunal Constitucional, aunque lo apruebe la Comisión, la sala, el Senado. Sabemos que los bonos de clase media son considerados insuficientes porque llegan a 1 millón y medio de familias y no a la gran mayoría de la población que necesita los recursos”.

Y aprovechó de interpelar a La Moneda: “Entonces la pregunta es: ¿El Gobierno va a patrocinar alguna de las ideas que están sobre la mesa?, ¿la del Seguro de Cesantía de Lavín, la del bono más universal de Desbordes o solamente se va a quedar con los apoyos a la clase media que ya anunció?”.

Por último dijo que “¿vamos a ilusionar a la gente con el tercer retiro hasta que rebote en Tribunal Constitucional? Me parece que eso sería una crueldad enorme. La pelota está del lado del Gobierno, no es fácil, no es barato, nadie dijo que lo sería, pero evidentemente esperamos una respuesta”.