Diputado Paulsen indica que hubo inacción en ataque a predio de su hermano: “Carabineros y militares no se atrevieron a actuar”

El presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, apuntó que hubo inacción por parte de Carabineros y FF.AA. durante el ataque incendiario al predio de su hermano, durante el jueves pasado, en la comuna de Galvarino, Región de La Araucanía.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el militante de Renovación Nacional relató que ese día “estaban los individuos prendiendo fuego, cortando árboles para poder cortar los caminos y no permitir que lleguen a salvar o cuidar personas”.

“Estando ahí carabineros y los militares, a menos de 500 metros de los individuos que cometían estos hechos, no fueron capaces de tomarlos detenidos. Entonces aquí tiene que haber voluntad de todos. Se llamaba a un fiscal y no permitía que esto ocurriera, nosotros les decíamos que era innecesario que el fiscal tuviera que dar autorización porque era un delito flagrante”, señaló.

Y en enfatizó: “Carabineros y militares no se atrevieron a actuar frente a los hechos de violencia que estaba ocurriendo a menos de 1 kilómetro a vista y paciencia de todos”. “No actuaron, a mí me encantaría saber por qué no actuaron”.

En ese sentido, dijo que “esto va mas allá de una agenda legislativa o de la condena de un u otro sector”. “Acá tenemos nuestra policías y FF.AA. que ante un delito flagrante no fueron capaces de actuar y eso claramente molesta a los ciudadanos de La Araucanía”.

“Tenemos una inacción por todos lados, del mundo político de no lograr un acuerdo político y condenar, una inacción de nuestras policías que por temor quizás no están actuando y también un temor real de nuestras policías, que ante cualquier hecho de violencia que ocurra y se vean involucrados, quizás, pierden su puesto de trabajo o los dan de baja“, sostuvo.

Para buscar una solución al conflicto, Paulsen señaló que hay que avanzar en satisfacción de demandas de los pueblos originarios, siendo crítico con el Estado. “Creo que los principales violentistas en la Región de La Araucanía ha sido el Estado por el abandono por los últimos 50 años, y eso se ha ido corrigiendo ahora último”, dijo.

Así como hay que generar un gran acuerdo para enfrentar al terrorismo, el parlamentario destacó que “también tenemos que tener un gran marco de acuerdo para ver cómo zanjar esa deuda histórica que tenemos en la región”

Paulsen, además, dijo estar de acuerdo con decretar Estado de Sitio en la zona. “Nosotros no vamos a permitir que a la petición del Estado de Sitio sea únicamente para ir en contra de las demandas de los pueblos originarios. El Estado de Sitio es para atacar a los terroristas y de nosotros jamás van a escuchar que nuestros pueblo originarios son terroristas”, expresó.

“Aquí tenemos delincuentes, animales terroristas que son capaces de quemar vivo a las personas. Nosotros que hemos vivido y trabajado, y compartido día a día con nuestros pueblos originarios, sabemos que no son así”, concluyó.