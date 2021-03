Ministra Karla Rubilar evalúa renunciar al Colegio Médico: “Si no cambia el rumbo, no me quedaría otra alternativa”

La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, se refirió este lunes a la carta que envió a la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, para manifestar su molestia con sus dichos sobre el Gobierno.

“Me atreví a hacerle llegar una carta, con todo el respeto posible, para hacerle ver que yo creo que no es posible utilizar ese tipo de expresiones que realmente me sorprende de una presidenta de una institución con el peso como el que tiene el Colegio Médico“, sostuvo la autoridad.

“Me asombra, me duele y lamentablemente lo encuentro inaceptable que se refiera a los miembros del Gobierno como infelices”, añadió

Por ello, el objetivo de su misiva es que “ella puede enmendar el rumbo, puede entender que este no es el camino que debemos caminar, menos una pandemia donde los requerimos a todos y a todas. Espero de verdad, y tengo la confianza, que ella va a reconocer que no fue apropiado la forma en que se expresó”.

Sobre su continuidad en el gremio, indicó está evaluando su permanencia. “Tal como lo puse en la carta, lamentablemente dejar a mis casi dos años de colegiatura en el Colegio Médico sería una decisión tremendamente dolorosa para mí. Si no cambia el rumbo, si una presidencia que opta por ser la presidencia de algunos y no la de todos los médicos de chile, no me quedaría otra alternativa“, dijo.