Ministro Bellolio: “El Presidente Piñera no tiene ningún tipo de relación ni interés con ningún casino”

El ministro Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, aseguró que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, no tiene ningún tipo de relación ni interés con ningún casino, luego de que fuera consultado acerca de la investigación publicada por la periodista Alejandra Matus, donde la comunicadora reveló presuntos vínculos entre el Mandatario y la empresa concesionaria de casinos Enjoy.

Cabe recordar que la profesional afirmó que el Jefe de Estado benefició a la empresa privada con una prórroga del plazo para cumplir sus obligaciones, establecida en el Decreto 77 de 28 de enero de 2021 del Ministerio de Hacienda.

Sumado a esto, señaló que el informe de la Comisión Investigadora del Congreso sostuvo que la Superintendencia de Casinos “en vez de resguardar el interés público en la fiscalización de casinos Enjoy, adoptó numerosas medidas para favorecerlo y evitar que se ejecuten las boletas que garantizaron sus promesas incumplidas. El informe está ahora en manos de Contraloría”.

Esta información fue enviada por la Cámara Baja hacia la Fiscalía Nacional Económica, a la Controlaría General de la República y al Consejo de Mercado Financiero, aunque los datos no fueron presentados al Ministerio Público debido a la falta de unanimidad para efectuar esta acción.

Consultado respecto a este tema, Bellolio fue enfático en precisar que “quiero decirlo en forma fuerte y clara, el Presidente Piñera no tiene ni ha tenido ningún tipo de relación de ninguna naturaleza, ni con Enjoy ni con ningún casino, por tanto, todas las acusaciones que se han hecho en este sentido carecen absolutamente de algún fundamento“, declaró.

Junto a esto, explicó que “yo creo que hay dos cosas distintas, una es la discusión que acabo de decir y vuelvo a repetir, el Presidente Piñera no tiene ni ha tenido ningún tipo de relación, ningún tipo de interés, de ninguna naturaleza con ningún casino ni tampoco con Enjoy, y por lo tanto las acusaciones que se levantan no tienen fundamentos y otra cosa es lo que ha hecho la Superintendencia de Casinos, y es ella misma la que ha explicado cuál es la razón que fundamentó el hacer ese decreto, que es obviamente a raíz de la pandemia, tienen obligaciones los casinos, tenían que iniciar obras y producto de la pandemia no pudieron hacerlo, y esa es una explicación que no le compete al Gobierno, sino que a la Superintendencia de Casinos”, concluyó.