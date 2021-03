Mulet y postergación de elecciones: “No me cierro a hacer ese análisis”

El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, se refirió a la discusión respecto a una posible postergación de las elecciones de abril, señalando que “dada la situación sanitaria, es algo que hay que estudiar con mucha seriedad y, por lo menos, yo no me cierro a hacer ese análisis”.

Al respecto, el parlamentario y precandidato presidencial de los Regionalistas, fue crítico del rol que ha ejercido el Gobierno en el control de la pandemia, apuntando a que han sido sus malas decisiones, como “el verdadero festival con la vacunación que hicieron y que obviamente generó confianza en la gente y produjo el descuido y el relajo en las medidas”, lo que tiene al país hoy con las peores cifras de contagios y fallecidos en lo que va de la pandemia.

“El Gobierno fue advertido por expertos, que no permitiera esas vacaciones con desplazamientos y por otra parte, la vacuna dio la sensación de mucha seguridad, error grave desde el punto de vista de la comunicación de riesgo, se lo han advertido una y otra vez entre otros el especialista Gonzalo Bacigalupe”, añadió.

“Por eso es que no nos podemos cerrar a una eventual postergación por algunas semanas de las elecciones. Habrá que verlo con mucho cuidado, con mucha atención, pero no nos podemos cerrar. La salud de la gente está primero y la verdad es que postergar el evento eleccionario, dos, tres, cuatro semanas, algunas semanas no afecta la democracia”, agregó.

Finalmente, Mulet recalcó “sé que los candidatos quieren terminar luego, hay un problema de recursos, pero primero está la salud de los chilenos y chilenas y algunas semanas de postergación, insisto, no dañan la democracia”, concluyó.

Agencia Uno