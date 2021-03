Bancada DC compromete voto a favor de royalty a cobre y litio

Junto con reiterar su voto a favor al proyecto que establece una compensación a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio, equivalente al 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos, la bancada DC insistió en la necesidad de “seguir avanzando en aquellas iniciativas que permitan mayor justicia tributaria y la posibilidad de recaudar fondos para poder apoyar a los millones de personas y familias que han quedado absolutamente perjudicadas por la pandemia, creando, sin exclusiones y con celeridad, una renta universal de emergencia”.

Así lo precisaron tanto el jefe de la bancada, como el subjefe, Daniel Verdessi y Gabriel Silber, junto a los diputados que hoy manifestaron, además, su crítica a los anuncios del Gobierno en materia de apoyos a los millones de afectados por la pandemia, considerándolos “absolutamente insuficientes; el Gobierno sigue equivocando el camino, mostrando indolencia”, aseguraron.

Sobre el enfoque y las indicaciones ingresadas por la bancada, la diputada Joanna Pérez explicó que “como bancada estamos unidos detrás de los desafíos de Chile, especialmente en los desafíos de la pandemia ante un gobierno que ha sido indolente y que ha llegado tarde”.

“Nuestras indicaciones hablan de una renta universal de emergencia y que fue lo que propusimos desde un comienzo, cuando se tramitó el IFE. Volvemos a traer este tema, la posibilidad de contar con una renta universal por esta pandemia; todos tenemos que avanzar en esta línea para reactivar al país y apoyar de verdad a las familias”, agregó.

El diputado Iván Flores, en tanto, señaló que “la bancada está alineada en apoyar este proyecto, en aplicar este impuesto adicional a estas empresas supe ricas que han tenido un paraíso fiscal durante mucho tiempo gozando de aquello“.

“Aquí no hay campañas del terror que valgan, aquí no va arrancar ninguna empresa minera. Lo segundo, es que además hemos ingresado una indicación para que no solamente este royalty vaya a las regiones mineras afectadas por los impactos ambientales de las extracciones, sino que además, este royalty lo goce todo Chile, las familias que lo están pasando mal, muy mal”, añadió.