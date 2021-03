Diputado Fuenzalida presenta proyecto de ley Daniela para mejorar investigación penal

Una familia de Coquimbo hace más de cuatro años está pidiendo justicia por la muerte de Daniela Reyes, donde el único detenido en esta causa, David Espinoza Geraldo (pareja de la víctima), fue condenado por lesiones graves, leves y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar.

La Fiscalía insiste en que la causa de muerte no está relacionada con los golpes que recibió, sin embargo, un metaperitaje realizado por la familia señala lo contrario. Ellos recurrirán a la Corte Suprema en busca de justicia.

A raíz de este dramático caso el diputado RN, Gonzalo Fuenzalida, presentó un proyecto que modifica el Código Procesal Penal para permitir que el querellante pueda realizar una acusación particular cuya redacción sea distinta de la que es presentada por el Ministerio Público, permitiéndose en dicho caso la concesión de un plazo de investigación adicional en favor de la defensa si esta así lo solicita.

“Nuestro sistema procesal penal es de carácter acusatorio y es responsabilidad del Ministerio Público la labor investigativa y formulación de cargos en contra del imputado, y, por su parte, el querellante debe sostener la acusación. En dicho contexto, es un escenario posible que la calificación jurídica de los hechos no sea idéntica para ambas partes”, explicó el parlamentario.

La iniciativa del congresista busca una redacción diferente en la acusación particular respecto de la imputación que presentan los tribunales, generándose, además, ante el ejercicio de tal prerrogativa, la posibilidad de que el juez conceda un aumento en el plazo de la investigación, de hasta un máximo de 180 días, para que la defensa pueda solicitar la realización de diligencias.

Según Fuenzalida, es clave que el juez de garantía pueda otorgar a la defensa este tiempo para que el Ministerio Público realice diligencias no solicitadas por la Fiscalía. Dicho plazo se contará desde la realización de la audiencia de preparación de juicio oral y vencido éste, el juez fijará a petición de cualquier interviniente una nueva fecha de audiencia de preparación de juicio.

Además, el proyecto considera la posibilidad de adherir a la acusación de los tribunales o acusar particularmente. En este segundo caso, podrá plantear una distinta calificación de los hechos, otras formas de participación del acusado, solicitar otra pena o ampliar la acusación del fiscal, redactándola de una forma diferente, extendiéndola a hechos o a imputados distintos, siempre que estos acusados hubieren sido objeto de la formalización de la investigación.

“Queremos mejorar nuestra ley para que no ocurran más casos como el de Daniela Reyes. En este hecho, la Fiscalía formalizó al imputado sólo por lesiones graves, sin mencionar que la víctima había fallecido por éstos. En la etapa de cierre, la Fiscalía mantuvo los hechos de la formalización en su acusación calificándolos nuevamente como lesiones graves. Por su parte, el querellante acusó femicidio y agregó en su acusación particular que la víctima había fallecido producto de los golpes. El Tribunal Oral, en su veredicto, dio por acreditada la tesis de femicidio sostenida por el querellante particular, pero la sentencia condenatoria no puede exceder el contenido de la acusación que efectuó el fiscal. Esta situación que es inconcebible se soluciona a través de la modificación a la ley que estamos proponiendo”, concluyó el congresista.

