Girardi llamó al Gobierno a “aplanar la curva” y no postergar las elecciones

El senador Guido Girardi, miembro de la Comisión de Salud del Senado, llamó este miércoles al Gobierno a enfrentar la pandemia “con mayor decisión” y hacer todos los esfuerzos para “aplanar la curva en los próximos 10 días y disminuir los casos diarios. De no ser así uno tiene el derecho de pensar que quieren postergar las elecciones”.

El parlamentario afirmó que “con todas medidas sanitarias fundamentales -distanciamiento social, mascarilla, lavado de manos- ir a votar el 10 y 11 de abril es más seguro que ir a los malls o a la feria”. Y señaló que había que cuarentenar toda la RM, “para evitar la movilidad y por equidad social y territorial”.

Además, pidió al Gobierno “mejorar la comunicación de riesgo, porque tenemos nuevas variantes que pueden constituir una pandemia distinta a la de Wuhan y no tenemos certeza si las actuales vacunas serán eficaces”.

El senador Girardi afirmó “no somos partidarios de postergar las elecciones porque son muy importante para canalizar las consecuencias del estallido social y profundizar el proceso democrático. Se van a elegir constituyentes, gobernadores, concejales y alcaldes lo que es muy importante para la estabilidad y gobernabilidad del país”.

Agregó que “sobre la base de evidencia científica, tenemos la convicción que el proceso electoral es mucho más seguro que ir al mall, a una feria, ingresar al Metro o tomar el transporte público. Podemos garantizar a la ciudadanía que las elecciones son seguras y con las medidas sanitarias correspondientes los riesgos de contagio son mínimos”.

Reiteró que “es mucho más seguro ir a votar en dos días que cualquier otra actividad fuera de la casa. Por tanto, creemos que no hay razones para suspender las elecciones”.

Llamó al Gobierno “a no tener una acción débil para enfrentar la pandemia, la trazabilidad no se hace bien, tenemos 37 mil activos y hay sólo 7 mil en recintos sanitarios. O sea 30 mil personas no cumplen con el aislamiento como se debe. Cada activo tiene entre 20 a 30 contactos estrecho y sólo se rastrean dos y no se encuarentena como corresponde”.

Girardi calificó de “un error no cuarentenar toda la Región Metropolitana (RM) porque no se disminuye la movilidad y además es injusto que las comunas pobres estén encuarentenadas, y las comunas ricas que trajeron el virus y las nuevas variantes -no son los pobres los que viajan- aparecen liberados. Eso es inequitativo y genera resentimiento”.

El senador pidió al Gobierno “mejorar todos los aspectos de trazabilidad; cuarentenar toda la RM y entregar ayuda social directa y sin prerrequisitos o letra chica; cerrar los malls y los lugares de participación masiva; mejorar la comunicación de riesgo para enfrentar las nuevas variantes (…) de no ser así uno tiene derecho a pensar que quieren postergar las elecciones, lo que sería un tremendo error sanitario y podría hacerle un daño irreparable al proceso democrático”.