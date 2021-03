Vocales de Mesa: Revisa si fuiste designado como reemplazante para la elección de abril

Cumplido el periodo para que los vocales designados el 20 de marzo presentaran sus excusas, las juntas electorales realizaron nuevos sorteos para determinar a sus reemplazantes, cuyas nóminas fueron publicadas este sábado en diarios de circulación nacional y regional.

Cada elector puede revisas sus datos en https://consulta.servel.cl/

“Cada vocal debe tener presente que su cargo es un rol importante y esencial en estas elecciones. Los vocales hacen posible el proceso electoral en el sufragio, el escrutinio y en estos comicios incluso transparentando y velando por el resguardo de las urnas y votos cuando se suspenda el proceso el sábado 10 de abril”, comentó el Presidente del Consejo Directivo de Servel, Andrés Tagle.

Quienes fueron designados vocales reemplazantes en esta última instancia no podrán excusarse. La ley indica que, si no pueden cumplir con la obligación de vocal de mesa, deberán justificar su inasistencia ante el Juzgado de Policía Local cuando sean notificados, con los documentos que acrediten su situación. Las personas que no concurran a desempeñar sus funciones incurren en una infracción electoral, que puede ser sancionada con una multa a beneficio municipal que va desde 2 a 8 U.T.M, artículo 151 de la Ley Nº 18.700.

“Llamamos a todos los electores a revisar los listados y verificar si fueron designados como vocales en esta ocasión. Asimismo, es muy importante que concurran a la constitución de mesa el próximo 9 de abril a las 15:00 horas en sus respectivos locales de votación. Y, recordamos que aquellos que asumirán esta responsabilidad por primera vez, deben participar en la capacitación obligatoria ese mismo día”, confirmó el director del Servel, Raúl García.