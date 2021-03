Desbordes, presidenciable de RN: “Daniel Jadue tiene sus méritos. Hemos cometido el tremendo error de mirar en menos y ningunear a Jadue”

El ex ministro de Defensa y actual candidato presidencial por Renovación Nacional, Mario Desbordes, abordó las últimas semanas políticas, su acercamiento a Joaquín Lavín y su postura respecto al retiro del 10%, que apoyó en primera instancia.

Respecto a hacerse parte de la idea de Lavín del retiro de fondos del Seguro de Cesantía y, por el otro, pedir al Gobierno flexibilizar los requisitos para acceder a los bonos, dijo que “no es apoyar lo de Lavín, es tratar de hacer una propuesta común”.

En entrevista con El Mercurio, el presidenciable comentó que “decidimos tratar de buscar una fórmula que nos permitiera pedirle al Gobierno que acoja estas otras medidas complementarias a ese anuncio y, además, considerando que los dos tenemos las bancadas más grandes: la UDI y RN”.

Respecto a las primarias que se realizarán el próximo 4 de julio, afirmó que “las primarias no se ganan en las encuestas y eso es un error que cometen algunos. En las primarias va solo gente que tiene el corazón puesto en una coalición, y en ese contexto, no tengo duda de que estoy en muy buenas condiciones para ganar la primaria”.

Consultado por si el primer retiro del 10% abrió una puerta que no se volverá a cerrar, Desbordes dijo que “sí, pero fue el costo de evitar un estallido, esta vez muy social, de gente que estaba desesperada”.

“Sin el 10%, yo no sé si este Gobierno hubiera pasado agosto del año pasado, se lo digo con todas sus letras, y no lo digo yo, lo dicen varias otras personas responsables de oposición. Nos dijeron que se moría todo si salía el 10%, no se murió nada; hoy la gente ya no cree cuando dicen que si saca el tercer retiro lo destruye todo”, aseveró.

Por último, habló de Chile Vamos y de cómo ve la carrera presidencial. “Es urgente recomponer y recuperar la épica, la mística que tuvimos en Chile Vamos al inicio, cuando lo fundamos, pero se ha ido perdiendo por culpa de todos nosotros”, dijo.

“Parte de la razón es porque el Gobierno ha estado más concentrado en la lógica del segundo gobierno de Sebastián Piñera que en la lógica del primer gobierno de Chile Vamos, proyectando más de un gobierno”, afirmó el RN.

Respecto a las encuestas, afirmó que “usar hoy una encuesta presidencial para predecir lo que va a pasar en una primaria me parece que es un poco apresurado, pero es legítimo. Es porque son alcaldes, salvo Pamela Jiles. A Jadue, Matthei y Lavín la gente los observa como solucionadores de problemas”.

Respecto al candidato comunista, dijo que “Daniel Jadue tiene sus méritos. Hemos cometido el tremendo error de mirar en menos y ningunear a Jadue. Él ha demostrado, con hechos, que ha logrado sintonizar con la gente”.

“El caso de Pamela Jiles es que ha sintonizado con demandas ciudadanas importantes y también sería un tremendo error si la menospreciamos o la ninguneamos“, agregó.