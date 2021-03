ME-O emplaza duramente a Piñera y pide postergar las elecciones: “Es un asunto de vida, Chile no es un casino”

El fundador y líder del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, reiteró este domingo la necesidad de postergar las megaelecciones del 10 y 11 de abril, debido al alza de contagios, e instó al Presidente de la República a tomar decisiones al respecto.

“Miguel Juan Sebastián, Chile no es un casino que, con el dinero un presidente empresario, especule, eso es un problema moral y legal”, dijo categórico el exdiputado en un video compartido en su cuenta de Twitter, aludiendo al caso Enjoy.

“Pero especular con la vida y la muerte de los chilenos, eso es una violencia, una injusticia y es inaceptable”, dijo.

“Hace mucho tiempo, varias y varios hemos propuesto la postergación de estas elecciones, hay que preparar las condiciones para eso, y hemos llegado al peor de los mundos; la incerteza y la especulación”, insistió Enríquez-Ominami, enfatizando que “lo que corresponde es que el gobierno completo, así como el Congreso, se ponga a disposición de la ciencia y de las autoridades sanitarias”.

“No debe especularse con la vida”, aseveró, aclarando que “la postergación necesaria de las elecciones, no supone que el Presidente, Juan Sebastián, tenga un minuto más en el poder más allá de su mandato constitucional”.

“La cuenta regresiva ya comenzó, postergar las elecciones es un asunto de vida, por eso, Chile no es un casino”, puntualizó el líder del PRO.

Miguel Juan Sebastián, Chile no es un casino. Aunque perdimos la esperanza de que dejaras de especular, te exigimos que dejes de hacerlo con la vida de los chilenos.

La elección de constituyentes está en crisis, pero de algo no hay duda: no habrá un día más para este Gobierno. pic.twitter.com/bh3eJXyqOm

— Marco Enríquez (@marcoporchile) March 28, 2021