“Dígale al Presidente que no sea tan agresivo”: La “broma” de la senadora Rincón a caída de ministra Rubilar en el despacho presidencial

Hace unos días que a la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, se le ve con un cabestrillo en uno de sus brazos.

Esto mismo lo notó este lunes la presidenta de la comisión de Hacienda del Senado, Ximena Rincón (DC), quien durante la sesión que analizaba el Bono Clase Media le preguntó qué le pasó.

Relato de la caída de @KarlaEnAccion en despacho presidencial. pic.twitter.com/t7qMRYG4ps — Manuel Lobos G🌱🇨🇱 (@mlobosg) March 29, 2021

Así fue el diálogo:

Senadora Rincón: ¿Está esguinzada, ministra?

Ministra Rubilar: Sí un esguince de hombro, tuve una caída en el despacho presidencial.

Senadora Rincón: Dígale al Presidente que no sea tan agresivo

Ministra Rubilar: No, el presidente me atendió, estaba un poco complicado si, no sabía…

Senadora Rincón: Parece, parece.

Ministra Rubilar: Pero, bueno, es parte de.. estoy poniéndole el hombro, presidenta, a estos momentos.

Senadora Rincón: En todo caso es compleja esa explicación, que tuvo una caída en el despacho presidencial.

Ministra Rubilar: Había varia gente que estaba mirando, presidenta.

Senadora Rincón: Hay testigos, dice usted.

Ministra Rubilar: Fue poco glamoroso, para ser honesta.