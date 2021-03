José Antonio Kast envía potente mensaje desde la clínica: “Estas no son solo son horas críticas para mí, sino que principalmente para Chile”

Una extensa carta fue la que redactó el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, donde detalló cómo han sido sus complejos días en la clínica tras contraer Covid-19.

“Escribo estas líneas desde el aislamiento total, conectado a máscaras y vías intravenosas con remedios que me están ayudando a recuperar la capacidad pulmonar. Muchas veces me ha tocado acompañar a enfermos y personas que lo pasan mal, pero nunca en mi vida había pasado por una situación personal como ésta. Ser uno el afectado produce un temor natural y humano, pero confío plenamente en Dios y como siempre me pongo en Sus Manos para que haga Su Voluntad. Es algo que he repetido toda mi vida: Si Dios nos da vida y salud es porque algo necesita de nosotros“, comenzó expresando Kast.

Junto a esto, agradeció “enormemente la labor de decenas de funcionarios de la salud que me cuidan y el enorme cariño que muchos me han enviado a través de las redes y de mi familia. Nadie está libre de caer enfermo ni de padecer, como me ha tocado sufrir personalmente, la versión casi más extrema de este virus”.

El político confesó que “no han sido días fáciles para mí, ni para mi familia, pero no se comparan con el sufrimiento y complejidades que tienen que enfrentar la mayoría de los chilenos aquejados por este virus”.

“He tenido la posibilidad de aislarme en mi casa, de tener una situación económica que me permite enfrentar la pandemia y la tranquilidad de poder hacerme cargo de los costos de hospitalización que implica esta enfermedad. En estas horas críticas, mi pensamiento está con todos aquellos que no han tenido esta tranquilidad, a quienes me gustaría poder aliviar en parte, de sus dificultades y angustias“, aseguró.

A pesar de esto, sostuvo que “estas no son solo son horas críticas para mí, sino que principalmente para Chile. Nunca en toda la pandemia habíamos visto tantos contagios, hospitalizaciones y chilenos en estado crítico. Nunca, en estos doce meses, habíamos estado sometidos a tantas restricciones en nuestras libertades como lo hemos comenzado a vivir en días recientes”.

Para Kast, “los impactos sanitarios, económicos, sociales y políticos se están viviendo con especial intensidad en estos días. Pese a todo ello, a la distancia y con tristeza, veo que la acción política y muchos políticos no logran conectarse y comprender las circunstancias que vive el país y lejos de colaborar en las soluciones, agravan la situación porque parecen no entender el drama que viven millones de chilenos en esta coyuntura crítica”.

El líder del Partido Republicano afirmó que estos políticos son “incapaces de ponerse en el lugar de otro, han privilegiado su lucimiento personal o su acidez contra el gobierno, en vez de buscar humilde y sinceramente, una salida común a la crisis que vivimos. Es precisamente en estos momentos, cuando los liderazgos políticos deben ponerse al servicio del país, para buscar alternativas y estar a disposición del Gobierno, sea del signo que sea, en la búsqueda de las mejores soluciones para enfrentar esta crisis“.

“Por estar en el lugar que estoy y sufrir en carne propia los abatimientos de esta enfermedad, quiero aprovechar esta oportunidad para sumarme a ese esfuerzo y para hacer un llamado amplio a todos los sectores políticos y personas de buena voluntad que tienen injerencia en las decisiones de sus sectores, que sumemos nuestra fuerzas para encontrar juntos el mejor camino que nos permita salir adelante“, enfatizó.

El primer llamado que realizó José Antonio es “para el Gobierno. Respaldo lo que ha hecho y espero que siga haciendo, por extremar todos los esfuerzos para apoyar a los chilenos que más sufren y que requieren soportes sanitarios, soluciones sociales y aportes económicos. Sigo pensando que encerrar al país por completo, solo agrava las consecuencias de angustia y desvalimiento de miles de trabajadores y emprendedores”, indicó. “Pero si se adopta esa medida, es indispensable que ésta vaya de la mano de auxilios para las personas y emprendedores”, añadió.

“No es justo afirmar que el Gobierno no ha hecho nada cuando las cifras de aporte fiscal lo desmienten. Sin embargo, las nuevas restricciones implican que hay que redoblar este esfuerzo. En ello el Estado, la administración pública y los políticos en general tienen un rol insustituible. La buena administración de los recursos públicos, la buena gestión y el trabajo bien hecho son algo impagable y que beneficia a toda la sociedad, más que cualquier política pública”, precisó.

En tanto, el segundo llamado fue al “Congreso, para que hagan una cuarentena política, dejando la contienda que divide y que se dispongan todos a trabajar en beneficio de los chilenos. Por un lado, acelerando el trabajo legislativo con la aprobación de proyectos de ley que permitirán aliviar la vida de millones de chilenos“.

“Y por otra parte, con un cambio de mentalidad y de actitud urgente, donde dejemos la retórica política odiosa de lado y nos pongamos con sinceridad a disposición del gobierno. Hoy más que nunca, lo que necesitamos es un Congreso que esté unido al servicio de los chilenos y no que siga dividido, desde la mezquindad del beneficio propio y con mensajes virulentos”, añadió.

“Un tercer llamado es para los empresarios y empleadores de nuestra patria. Sabemos y me consta que muchos han sufrido pérdidas económicas enormes y que algunos ya no tienen recursos para que sus empresas puedan sobrevivir. Pero de la misma forma, hay millones de chilenos que están encerrados en sus casas y que viven con desesperación e incertidumbre viendo lo que les depara el futuro. Como tantas otras veces, les pedimos un esfuerzo adicional para enfrentar lo que esperamos sea el desafío final de esta pandemia y así podamos dar tranquilidad y certezas a esos trabajadores”, expuso.

“Finalmente, un llamado a los chilenos mis compatriotas. La mayoría de nosotros nos hemos cuidado y hemos sido responsables en el cumplimiento de las instrucciones sanitarias. Sin embargo, todavía hay unos pocos que no usan mascarillas, que no respetan las distancias físicas, unos cuantos miles que siguen vulnerando el toque de queda y que participan de fiestas, reuniones y actividades masivas donde se pueden multiplicar los contagios. A todos ellos, un llamado desesperado no solo para que se cuiden y cuiden a otros, sino que a se pongan en el lugar de los miles de chilenos que han muerto, de los millones que nos hemos contagiado y de los miles de funcionarios de la salud, orden y voluntarios que llevan más de un año batallando contra esta enfermedad”, fueron parte de sus declaraciones..