Postergación de elecciones: Gobierno critica y acusa “chantaje” de la oposición

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, criticó duramente y acusó de “chantaje” a la oposición, por exigir ampliar medidas económicas antes de respaldar la postergación de las elecciones de abril.

Tras el Consejo de Gabinete al que convocó el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda, el vocero declaró que la principal razón para la postergación de las elecciones es cuidar la salud de las personas, a raíz del Covid-19.

“En primer lugar, lamentamos que desde la oposición haya quienes digan ‘mire, nosotros no vamos a cambiar la fecha de las elecciones si es que no nos aprueban todo este paquete de otras medidas’. Ese chantaje es inaceptable para los chilenos”, expresó Bellolio.

“Porque lo que está primero es la vida de las personas, no los cálculos políticos, no sacar la calculadora para ver a quién le beneficia y a quién no. No. Éste es el momento en el que tenemos que estar unidos en torno a un objetivo común: que es salvar vidas”, enfatizó.

Asimismo dijo que “la ciencia nunca es 100%, lo que sí podemos prever es que el efecto acumulado de las cuarentenas que tomamos antes de tener que cambiar las elecciones, segundo el efecto acumulado de las vacunas que, hasta el momento, tenemos buena data respecto de aquello, pero no podemos relajar las medidas y para el día de la elección, en mayo, debiesen haber 9,3 millones de personas al menos con una dosis y 7,4 millones de personas con dos dosis”, explicó Bellolio.

En tanto, el ministro de la secretaría general de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, detalló que el proyecto de reforma constitucional será presentado en las próximas horas para que los comicios se realicen el 15 y 16 de mayo.

“En el texto de esta reforma vamos a recoger las conversaciones con los diversos actores políticos que tuvimos en los últimos días (…) En esta reforma lo que estamos proponiendo a groso modo es que va a haber un período durante el cual la campaña se va a suspender”, afirmó.

En esa línea, precisó que están proponiendo diversas alternativas para ver qué sucederá con los alcaldes que no están ejerciendo su cargo. Asimismo dijo que varias materias quedaron abiertas para que el Congreso entregue su aporte.

Agencia Uno