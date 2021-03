Sebastián Sichel respalda decretar Estado de Sitio en la macrozona sur: “No tengo ningún problema, lo digo abiertamente”

Sebastián Sichel, quien quiere ser candidato presidencial de Chile Vamos, dijo estar a favor de decretar Estado de Sitio en la macrozona sur debido a la violencia.

Luego del ataque al equipo de prensa de TVN, el exministro señaló en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura que lo que sucede en la zona “no es un conflicto mapuche, aquí lo que tenemos más bien es delincuencia y violencia asociada al robo de madera y narcotráfico, y esto tiene que ser atacado con herramientas de orden púbico, y que va a ser necesario el Estado de Sitio con este nivel de violencia”.

“Darnos más vueltas es una locura y creer que hay un disfraz ideológico detrás de esto, es una ridiculez viendo cómo va escalando el conflicto hacia allá”, agregó. “Vamos a tener que avanzar a, básicamente, usar todas las herramientas que la Constitución nos da para proteger el orden público”.

Consultado directamente si respalda que lo militares tomen el orden público en La Araucanía, dijo que “no tengo ningún problema, sí, lo digo abiertamente. No creo que haya otra solución viendo el nivel de violencia que hemos tenido y que hemos cometido un error de creer que este es un problema del pueblo mapuche”.

“El problema del pueblo mapuche es la pobreza, es el abandono del Estado, la falta de reconocimiento constitucional, la falta de participación política, pero no es la violencia, la violencia la hacen las delincuentes y por lo tanto hay que atacarlas con todas las herramientas que tenga el Estado de Derecho“, dijo el expresidente del Banco Estado.

Eso sí, “hay que evaluar la situación, esto requiere un acuerdo del Congreso, si en algo hay que llamar un acuerdo al Congreso es construir las condiciones. El Estado de Sitio no lo dicta el Presidente, necesita al Congreso. Yo emplazaría a los parlamentarios para ver si están disponibles para esta situación”.

En ese contexto, reconoce “la complejidad que tiene el Ejecutivo que sabe que no puede correr el riesgo de proponerlo y que se lo rechacen. Es al revés, veamos si la oposición estaría disponible a esta situación”.

Aún espera la invitación de Chile Vamos

“A mí nadie me ha ratificado como candidato, de hecho, para ser justos, me deberían presentar como candidato, pero yo no soy candidato a nada oficialmente”, dijo Sichel, quien aún espera una invitación formal para integrar las primarias presidenciales de Chile Vamos.

“Para eso requiero al formalidad de que los partidos me inviten a participar en la primaria. Eso es lo que estoy pidiendo por razones casi de sentido común”, dijo.

“A esta altura yo creo que con todas las manifestaciones de buena voluntad en la prensa, sería bastante sensato hacer una acto que se demora más o menos cinco minutos, que es básicamente ratificar mi participación“, solicitó.

En ese sentido, indicó que “sería raro que tuviera una condición tan de desventaja que me enterara el 4 de mayo si es que me van inscribir o no, sería lógico que lo solucionáramos rápido”.

“Otra cosa importante: son las instituciones que te invitan a participar. He escuchado muchas declaraciones un poco agresivas diciendo ‘pero si ya le dijimos, qué quiere, que se lo mandemos por carta certificada’, está bien, pero son declaraciones de personas“, señaló.

