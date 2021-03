Senadores RN destacan disposición de trabajo conjunto expresada por mesas de ambas Cámaras

La bancada de senadores de Renovación Nacional valoró la disposición expresada por las mesas de ambas cámaras de generar espacios de trabajo conjunto, y coincidieron con sus respectivos titulares en que “hoy es momento de unirnos en torno al bienestar y la seguridad de las personas”.

Los parlamentarios plantearon que es fundamental la unidad en la lucha contra la pandemia y privilegiar las instancias de diálogo y el trabajo colaborativo.

El senador Manuel José Ossandón planteó que “quizás muchas cosas podrían haberse previsto, pero no conozco a ningún técnico que haya dicho que íbamos a estar hoy día en esta situación, por eso hoy tenemos que unirnos, trabajar para cambiar la fecha de las elecciones y dar todas las condiciones para que la gente vaya a votar”, precisando que “todas las propuestas de ayuda a las personas me parecen bien, pero no se pongan como condiciones .

En tanto, la senadora Carmen Gloria Aravena subrayó que “el trabajo colaborativo entre ambas cámaras y el Gobierno, es el único camino. Hoy más que nunca, debemos estar a la altura de la enorme crisis sanitaria, social y económica que vive nuestro país”.

Los miembros de la bancada resaltaron la voluntad manifestada en ese sentido “porque hoy nos tienen que unir los proyectos e iniciativas que beneficien a la ciudadanía y no es tiempo para egoísmos ni cálculos pequeños”.