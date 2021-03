Desbordes cuestionó dichos de Sichel sobre Matthei: “Le hace una zancadilla innecesaria a una compañera de pacto”

Mario Desbordes, ex ministro de Defensa y candidato presidencial de Renovación Nacional (RN) y el Partido Regional Independiente (PRI), abordó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura las palabras que Sebastián Sichel emitió en este medio sobre Evelyn Matthei.

Hay que recordar que el ex timonel del Banco Estado y también opción a La Moneda cuestionó la actitud y la “poca definición” de la alcaldesa de Providencia sobre las pretensiones de ir o no a las primarias de Chile Vamos.

“No me gustó lo que planteó Sebastián Sichel de querer obligar a Evelyn (Matthei) para que se defina… ¿Para qué? Hay que ser un poquito más leal con el aliado, ¿por qué le pega un caballazo a Matthei innecesariamente? Evelyn es una extraordinaria alcaldesa, fue candidata presidencial, trabajé fuerte con ella. Para mí es un orgullo competir con ella en la primaria, espero ganarle por supuesto lealmente, pero de ahí, ¿a obligarla? Si ella está de cabeza en la reelección y luego lo va a decir legítimamente, ¿por qué tengo que estar haciéndole este ultimátum?“, dijo.

El ex líder de RN siguió con la defensa hacia la jefa comunal y acusó a Sichel de “hacerle una zancadilla” gratuita a la aludida. “Los vecinos de Providencia lo saben (pretensiones de Matthei), de todas maneras van a votar por ella. ¿Cuál es el problema? No sé si él (Sichel) cree que el vecino de Providencia es ignorante, no lee el diario, no escucha la radio… (El vecino) sabe que Matthei ha planteado eso y de todas maneras van a votar por ella, no veo ningún problema, no está engañando a los vecinos. Distinto sería si estuviera callada, ella es transparente con los vecinos. Ella está suspendida de su cargo por una disposición legal de que es candidata. ¿Para qué hacerle esta zancadilla? Dejemos que los alcaldes estén en sus actividades de campaña y después se verá. Lo mismo pasa con (Daniel) Jadue (en Recoleta)“, aseveró.

“Creo que le hace una zancadilla innecesaria a una compañera de pacto. ¿Para qué?“, cerró Mario Desbordes.