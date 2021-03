Desbordes y posible acusación constitucional contra Presidente Piñera y ministro Paris: “Me parece irresponsable que el diputado Díaz lo plantee en medio de la crisis”

Marcelo Díaz, diputado y candidato presidencial del Movimiento UNIR, planteó en las últimas horas una posible acusación constitucional contra el ministro de Salud, Enrique Paris, y el Presidente de la República, Sebastián Piñera, debido al manejo de la situación sanitaria en los últimos meses. “Se me hace un deber que, como oposición, lo evaluemos responsablemente”, dijo el parlamentario.

Mario Desbordes, ex ministro de Defensa y postulante a La Moneda, conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y cuestionó duramente la idea del otrora vocero de Gobierno. “Invitaría al diputado Marcelo Díaz a que agarre (sic) Google y que vea lo que pasa en Alemania, Francia, Europa… La canciller Merkel, una mujer brillante a la cual el mundo admira por como ha hecho su ‘pega’, ofreció disculpas hace dos semanas por los errores que se han cometido. Todos los países han cometido errores porque esto es algo nuevo, nadie tiene la receta. Me parece que es irresponsable el diputado Marcelo Díaz al plantear una acusación constitucional en medio de la crisis porque no se puede hacer un balance a estas alturas“, sostuvo.

“Desconoce todo lo bien que lo ha hecho el Gobierno en materia sanitaria. Chile no ha enfrentado el “dilema de la última cama” gracias a lo hecho por los ministro (Jaime) Mañalich, (Enrique) Paris y el Presidente Piñera y no reconocer eso es ceguera. Es irresponsable andar planteando este tipo de cosas en medio de la crisis, no hay ningún país que lo haya hecho bien“, complementó el ex timonel de Renovación Nacional, quien le hizo un llamado al legislador.

“Esta es una herramienta que Marcelo Díaz está usando para posicionarse en la carrera presidencial. Que haga propuestas, es un hombre inteligente. Que no plantee su candidatura a costa de amenazas contra el Presidente”, cerró.