Diputada Marzán pide retirar suma urgencia a proyecto de ley de patrimonio

Luego que organizaciones llamaran a retirar con suma urgencia y frenar la tramitación del proyecto de ley de patrimonio, porque “si prospera para hacer operativa esta ley, esto podría acentuar la grave crisis del sector, que se ha visto azotado por fuertes recortes presupuestarios y por el desprecio de las autoridades al mundo de la cultura y patrimonio”, la presidenta de la Comisión de Cultura, diputada Carolina Marzán, hizo un llamado al Ministerio para que escuchara a las organizaciones antes de seguir la tramitación.

“No podemos legislar un proyecto tan importante, si las organizaciones a quienes se supone beneficiará una ley se oponen drásticamente. Es por eso que le he pedido a la ministra de la Cultura que retire la suma urgencia y que realicemos dos días de jornada legislativa donde todas las organizaciones tengan la posibilidad de exponer sus impresiones con respecto a esta indicación sustitutiva y de esta forma el gobierno las pueda recoger ante de votar el proyecto”, señaló la parlamentaria.

Asimismo, la diputada Marzán señaló “como presidenta de la comisión considero que no es prudente apresurar este proyecto, porque debemos atender y revisar los puntos que presentan las organizaciones antes de seguir con el proceso legislativo que le corresponde. A nosotros también nos preocupa que este proyecto no vaya con consulta indígena y se diga que se hará otra moción posterior que los incluya, la verdad no hay justificación para dos leyes. Es un tema delicado y creo que el Ministerio debe entregar una seguridad con respecto a este tema”.

La Comisión de Cultura realizará dos días de jornadas legislativas donde estarán convocados organizaciones y expertos.

Agencia Uno