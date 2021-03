Mario Desbordes le respondió a Ignacio Briones: “Él critica las cosas que no le gustan y lo descalifica con lo de populista”

Hace algunos días Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda y precandidato presidencial de Evópoli, dialogó con T13 y acusó a Joaquín Lavin y Mario Desbordes de “vender humo y no tener visión de futuro” en alusión al respaldo de un posible tercer retiro del 10% de las AFP.

El ex timonel de Renovación Nacional respondió a los dichos de su otrora colega en La Moneda y lo hizo con fuerza. “Lo de Briones, de “vendedor de humo”, es una mala frase, lamentable. Él critica las cosas que no le gustan y la descalifica con lo de populista, como lo hace un sector de la derecha más intransigente. Creo que se equívoca, si hay que ver lo que pasa en la calle, lo que pasa con la gente”, dijo en diálogo con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

“Él dijo “llegamos tarde”… Cuando el ministro de Hacienda dice en plena crisis que llegaron tarde, no le pasa nada, no hay problema; pero a las pymes, comerciantes, al agricultor, el “llegamos tarde” costó caro. Perdieron el negocio de toda la vida y cuando uno plantea soluciones ante la evidencia y no hay otra alternativa como el primer retiro del 10%, claro que lo apoyé cuando no había otra alternativa. No es vender humo, es darle una respuesta a la gente más allá de la opción a la cual los técnicos nos querían forzar“, complementó el también postulante al sillón de La Moneda.