Piden patrocinio urgente a proyecto que posterga cobro de permiso de circulación

El senador del Partido Progresista, Alejandro Navarro, solicitó al Presidente Sebastián Piñera, el patrocinio por parte del Ejecutivo al proyecto de ley que posterga el pago del permiso de circulación para el próximo 30 de julio. La iniciativa fue declarada inadmisible este martes por la mesa del Senado.

Por ello, Navarro señaló que “propusimos que esto pudiera realizarse porque el que ha podido pagar el permiso en Vitacura, Las Condes, Providencia y Lo Barnechea ya lo ha pagado y eso representa el 65% del Fondo Común Municipal, es decir, en las comunas más ricas se pagó el permiso de circulación. Necesitamos ayudar a quienes no pudieron pagar”.

El parlamentario por la región del Biobío agregó que “donde aun no se paga el permiso de circulación por falta de ingreso de las personas ocurre en las comunas de menores ingresos. Ese pago solo será posible cuando exista el tercer retiro de los fondos de las AFP. Ahí se va a poder pagar el permiso”.

“Por tanto”, replicó Navarro, “vamos a insistir ahora al presidente Piñera, porque en él queda el poder de decisión tal como lo hizo el año pasado. En esa ocasión el presidente envió un proyecto de ley para postergar el pago del permiso de circulación. Hoy en día también es necesario”.

“La situación económica lo amerita, las cuarentenas han disminuidos los ingresos de cientos de miles de familias, por lo que yo espero que el presidente acoja este llamado y le entregue el patrocinio al proyecto de ley, porque no se va a pagar el permiso de circulación y la respuesta no es una multa”, declaró el senador progresista.

“La respuesta no es conducir con los documentos vencidos, hay que resolver los problemas de la gente y este proyecto, espero, pueda devolverse con la firma del presidente Piñera para convertirse en ley”, concluyó.