Ministro Paris descartó la posibilidad de renunciar: “No tengo ninguna intención”

Este jueves, el ministro Enrique Paris respondió ante las críticas que se han generado en las últimas semanas respecto al manejo de la pandemia del coronavirus, que, en esta jornada, nuevamente superó los más de 7 mil casos de Covid-19 en un día.

En ese sentido, la autoridad aseguró que “para el Presidente y para todo el equipo de Gobierno, lo que predomina es el criterio sanitario”.

Sobre la posibilidad de renunciar, el secretario de Estado fue tajante en decir que “no sé si hemos generado incomodidad, no he pensado en eso y creo que los supuestos debería demostrarlos y así tener una base para llegar a dar a conocer esas afirmaciones”.

“Sin embargo; esto lo hemos conversado permanentemente con el presidente de la República, no tengo ninguna intención de renunciar a mi cargo. Eso es una potestad propia de aquel que e eligió para el cargo, por lo tanto, el que toma esa decisión es el Presidente”, cerró.