VIDEO | Pamela Jiles trató de “segundón” al subsecretario General de la Presidencia en medio del debate por impuesto a “súper ricos”

Una álgida discusión se registró durante la tarde de este jueves, protagonizada por el subsecretario General de la Presidencia, Máximo Pavez y la diputada Pamela Jiles.

Todo comenzó cuando en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados se discutía acerca del proyecto que establece un impuesto a los denominados “súper ricos”.

En dicho debate, el representante del Gobierno aseguró que ejecutaría una reserva de constitucionalidad del proyecto, hecho que fue criticado por la parlamentaria.

“Nunca se ha visto en la historia constitucional de Chile una reforma que cree un impuesto. La Constitución es clara en impedir y prohibir que los parlamentarios tengan a la vista aquello”, declaró Pavez, siendo interrumpido por la diputada Jiles, quien apuntó al presidente de la Comisión de Constitución, Marcos Ilabaca, solicitándole que no le diera la palabra a la autoridad.

“Le pido que el subsecretario no esté habilitado para participar en esta comisión, puesto que no está presente el ministro. Si el gobierno se quiere ir en la dura, que por lo menos venga a dar la cara el ministro Ossa, a decirle él con su cara a todo el país, y no mandar a un segundón, que se opone a un impuesto a los súper ricos”, declaró la parlamentaria del PH.

“Si no, me opongo y pido mi derecho a que se calle Max Pavez en este momento, que deje de hablar porque no tiene derecho a hacerlo, yo no lo habilito”, agregó en medio de los reclamos de los diputados oficialistas Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke y Jorge Alessandri.

Tras esto, Ilabaca argumentó que él le había dado la palabra al representante del Ejecutivo, pidiéndole respeto a Pamela Jiles. “Yo le había otorgado la palabra al subsecretario, nadie se había opuesto al inicio de la sesión. Si usted quiere ejercer su derecho a hablar, cuando termine el subsecretario lo puede hacer legítimamente“, dijo.

Finalmente, Pavez respondió que “gracias presidente, lamento el intento de censura. Nosotros estamos en una posición democrática, yo expuse como representante de un órgano colegislador dije que el ministro de la Segpres está en paralelo en la Comisión de Constitución del Senado. Lamento mucho las palabras de la diputada Jiles…”, alcanzó a expresar.

“Yo le pido en este momento que usted le pida a Max Pavez, que está hablando ilegalmente en esta comisión que retire sus palabras respecto a que yo estaría haciendo una censura. Es un insulto hacia un diputado de la República que yo no voy a admitir”, interrumpió nuevamente la diputada.

“Lamento mucho que se me trate, después de diez años en esta comisión, como un funcionario segundón. Creo que no se justifica ese trato a una persona como yo que ha trabajado lealmente en este Congreso por tanto tiempo”, declaró finalmente el subsecretario Pavez.