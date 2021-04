Girardi afirma que votará a favor del Bono Clase Media pero que “igual será necesario avanzar en el tercer retiro” de AFP

El senador Guido Girardi, miembro de la Comisión de Salud del Senado, afirmó este domingo que aprobará el proyecto de ley presentado por el Gobierno que establece un nuevo Bono Clase Media y un préstamo solidario, pero afirmó que “sigue siendo insuficiente” y dijo creer que “igual será necesario avanzar en el tercer retiro”.

Girardi dijo que “vivimos una situación catastrófica porque el Gobierno ha estado ausente, desconectado y sin sensibilidad social respecto de los problemas de la gente. Llevamos más de 52 semanas de pandemia porque se han privilegiado aspectos económicos. Y no entienden que cada día que pasa el costo es mayor y lo barato saldrá muy caro”.

Afirmó que “votaré a favor del bono, pero creo que igual será necesario avanzar en el tercer retiro para los sectores de ingresos medios que no están suficientemente resguardados con lo que hemos aprobado hoy”.

Y agregó que “lamentablemente va a tener que ser así, porque la tónica de este Gobierno es la gente pague con su sufrimiento, con su salud, con sus propios recursos los costos de la pandemia. Siendo que el país cuenta con la capacidad de endeudarse y poder implementar las medidas necesarias para controlar el Covid-19”.

El senador dijo que “hemos logrado mejorar la oferta inicial del Gobierno para el bono y el IFE, pero estas ayudas siguen siendo insuficientes para lograr que la gente se aísle y se pueda cortar la cadena de contagio”.

Añadió que “el problema es que, de esta manera, es probable que en un mes más estemos en una situación parecida a la actual. Si estanos postergando esta elección es por la incapacidad del Gobierno para manejar la pandemia”.

TRANSPORTE GRATUITO

El parlamentario PPD dijo que se debe dar no sólo todas las garantías que ir a votar el próximo 15 y 16 de mayo, “es mucho más seguro que ir a los malls o al supermercado”, sino que también “las mayores facilidades posibles, como por ejemplo transporte público gratuito”.

“En una situación tan compleja debemos ayudar a que la gente no sólo tenga la disposición de ir a votar, sino que también los medios de hacerlo. La gran mayoría de los chilenos ha visto disminuido sus recursos y muchos no tienen para comer, pero nuevamente vemos autoridades con calculadora en mano velando por aspectos económicos y no por la salud de la gente y de la democracia”.