Heraldo Muñoz: “Chile necesita una alternativa de una izquierda nueva, que mire al siglo XXI y le dé respuestas al 2030”

Heraldo Muñoz, ex ministro de Relaciones Exteriores y candidato presidencial del Partido Por la Democracia (PPD), conversó este lunes con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto al escenario político de la oposición, más aún después de la reunión sostenida con otros miembros de la colectividad.

“Hay que pensar en el país del 2030, en cómo podemos salir adelante después de un momento donde vamos a perder mucho espacio, menor crecimiento, con más desempleo y pobreza. Esas son las cosas que debemos discutir los candidatos, tiene que ser con una plataforma de base de ideas; si no, será un concurso de rostros”, dijo.

Sobre la misma, el otrora secretario de Estado se planteó la idea de liderar un espacio para que la nueva izquierda tenga mayor protagonismo. “Me interesaría impulsar el espacio del socialismo democrático, de la izquierda social demócrata. Eso significa que ojalá podamos definir un candidato o candidata de ese sector. Hay un espacio que me gustaría impulsar generando un polo o un bloque donde participe gente independiente que no participe en ningún partido. Chile necesita una alternativa de una izquierda nueva, que mire al siglo XXI y que le dé respuestas al 2030 no sólo al próximo gobierno; que se inspire en los países escandinavos, Nueva Zelanda, Canadá. Para eso tenemos que tener una fuerza mayor a la dispersión que hay hoy”, aseveró.

Además, no se mostró muy a favor de una primaria anticipada con la candidata del Partido Socialista, Paula Narváez. “Como candidato presidencial resultado de una primaria interna y de un proceso democrático donde participaron 14 mil personas, me debo a la candidatura en la cual he sido elegido y por eso he tomado distancia. No he estado en conversaciones sobre la modalidad de primarias”, expresó.