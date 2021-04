Diputado Schalper (RN) por dichos de su par Pamela Jiles (PH): “La refleja de cuerpo completo en su intolerancia”

Durante este martes la diputada del Partido Humanista (PH), Pamela Jiles, provocó revuelo por sus dichos contra su par de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, luego de la sesión donde se votó el tiempo de la franja electoral para los candidatos a gobernadores.

“Yo me quiero referir a una declaración que acaba de hacer en el hemiciclo el diputado ‘candado chino’ Schalper… Nanai diputado ‘candado chino’ Schalper. El diputado acaba de señalar en el hemiciclo que yo debería inhabilitarme en relación al proyecto que estamos votando sobre la franja, supongo que haciendo referencia a que ‘el abuelo’ Pablo Maltés es candidato a gobernador por la Región Metropolitana, cuestión que él no dice porque no es hombrecito (sic)”, sostuvo.

La respuesta del aludido llegó este miércoles en conversación con el matinal “Bienvenidos” de Canal 13. “Para ser franco, no me sorprende tanto. Lo que sucedió es que en la sala planteé que si vamos a votar que hubiera una franja especial para los gobernadores regionales, que aquellas personas que tienen un parentesco o son parejas de algún candidato tenían que inhabilitarse, que me parecía una cosa de sentido común”, sostuvo el oficialista.

Bajo esa misma línea, el parlamentario criticó duramente a la periodista. “Tengo sentimientos encontrados porque, por una parte, nunca es grato recibir un insulto de esta naturaleza, pero por otra parte la refleja de cuerpo completo. Cuando ella dice no sea hombrecito, eso denota un sesgo o acercamiento a la dinámica de la relación hombre-mujer bastante particular que se la hicieron ver en redes sociales, y cuando ocupa un apelativo de clara connotación sexual para denostar también es una manera distinta de ‘la abuela’ fraterna y caritativa que habíamos conocido“, expresó.

“La expresión de ayer (martes) tiene dos cosas importantes: la refleja de cuerpo completo en su intolerancia, falta de capacidad de diálogo y en su manera de proceder políticamente, sobre como lleva las conversaciones en democracia. Las conversaciones tienen que llevarse en base de ideas y argumentos, no en base a insultos. De un tiempo a esta parte, la opinión informada pesa lo mismo que la desinformada y eso es muy grave. Nunca es grato ser tema por un insulto, pero esto permite dejar en evidencia que hay una expresión dentro del Congreso, que es muy minoritaria, que cree que esta es la dinámica y hubo un repudio muy generalizado”, aseveró Schalper.