Javier Macaya espera que diputado Coloma (UDI) cambie de parecer en votación por tercer retiro del 10%

Javier Macaya, diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a la discusión del tercer retiro del 10% de los fondos previsionales, sobre todo por la posibilidad de que parlamentarios de su partido muestren su respaldo a la iniciativa.

“Tengo una responsabilidad como presidente de la UDI de tratar de ordenar y conversar con mis parlamentarios. Digo que en parte importante de la política en Chile, no sólo de mi partido sino que del Congreso Nacional, es que hemos tenido poca capacidad para conversar porque la política es difícil hacerla por Zoom. No es fácil hacer política desde una pantalla y la política es conversar, argumentar, tomarse un café con una persona, tener una conversación reflexiva y pausada. Eso ha faltado este año, en general, en la forma que hemos estado haciendo política”, expresó.

Asimismo, abordó el caso particular del diputado Juan Antonio Coloma, quien se mostró a favor de legislar dicha idea. “El diputado Coloma y sus razones son bastante personales. Tiene que ver con situaciones que le ha tocado vivir desde las esferas de las amenazas, de situaciones que a él le ha tocado vivir en esto. Todo los que hemos estado metidos en la discusión política pública, particularmente con este tema y otro, después del estallido social, ha sido un año donde las amenazas y las funas, donde situaciones como la descalificación de la diputada Jiles pasan rápidamente a amenazas de seguidores de estos parlamentarios”, aseveró.

Eso sí, es optimista en que su colega cambie de parecer. “De verdad espero que de acá a la sala, con todo el tema del TC incluido, espero que así como lo hizo en el primer y segundo retiro (N. de la R: Coloma votó en contra), uno puede y no será la primera vez que un parlamentario toma una definición distinta a la tomada en la Comisión de como lo puede terminar haciendo en la sala. ¿Órdenes de partido? No lo son. Soy amigo de Coloma, pero hay que hacer política y tratar de convencer a las personas de nuestro partido que una cuestión inconstitucional que le hace mal a Chile finalmente no tenga los votos de la UDI en la sala”, expresó.

“No quiero hablar de díscolos, pero sí lo quiero hacer de parlamentarios que están en reflexión, que están viendo que hay una demanda ciudadana con toda la campaña de información”, cerró Macaya.