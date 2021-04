Patricio Melero insta a “dejar las diferencias” para avanzar en la reforma previsional

Patricio Melero (UDI) asumió este miércoles como nuevo ministro del Trabajo y Previsión Social en reemplazo de María José Zaldívar, quien renunció a su cargo, en un acto llevado a cabo en el palacio presidencial.

“En primer lugar quiero agradecer al Presidente de la República, don Sebastián Piñera, el que me haya escogido y haya depositado su confianza en mí, para encabezar desde este minuto el Ministerio del Trabajo y Previsión Social“, declaró el ahora exdiputado desde La Moneda.

“El Presidente me ha encomendado un conjunto de tareas que debo llevar adelante y que sin duda van a significar de mi parte toda la entrega, toda la disposición y toda la experiencia acumulada en estos años en el parlamento”, sostuvo Melero.

Asimismo, reconoció que “me corresponde reemplazar a una mujer destacada, a una ministra excepción que acercó las posiciones en el Parlamento en la búsqueda de la tan anhelada reforma a las pensiones. María José Zaldívar me deja la vara alta, pero me deja la vara encaminada a que podamos más temprano que tarde lograr los acuerdos que nos permitan entregarle a los chilenos una reforma que mejore las pensiones”.

“Ya son demasiados años esperando como para que sigamos en espera de que podamos darle un sentido al trabajo que se ha realizado, concretándolo en la aprobación de una reforma previsional”, dijo el titular del Trabajo.

“Será mi tarea también cuidar y promover el empleo, especialmente en los tiempos y en los días de pandemia, cuando vemos que muchos empleos se terminan producto del virus, será nuestra tarea ayudar a la recuperación del empleo, a que quienes lo han perdido, lo vuelvan a tener y a quienes lo buscan por primera vez -hombres y mujeres- puedan tenerlo”, puntualizó.

Sumado a esto, informó que el Presidente “me ha encargado especial atención en acercar los caminos del diálogo y el entendimiento. En mis años de parlamentario aprendí a escuchar el doble de lo que se habla, porque al final es justamente en ese camino donde muchas veces las posiciones confluyen en los acuerdos. Yo quiero eso para Chile“.

“Tengo vocación de entendimiento más que de enfrentamiento (…) tenemos que poner la mirada hacia adelante, pensar en esos millones de chilenos que no tienen trabajo, a los cuales vamos a hacer todo el esfuerzo por devolvérselos”, complementó.

“En esas mujeres que hoy día muchas veces tienen dificultad para poder dejar con alguien al cuidado de sus hijos y volver al mundo del trabajo, pero por sobre todo también tenemos que darles mejores pensiones a los chilenos”, dijo Melero.

“El proyecto de Sala Cuna es otra de las iniciativas importantes que me ha encargado el Presidente de la República, que está en trámite en el Senado, Sala Cuna Universal, que también es un acercamiento al mundo del trabajo y a las oportunidades, para que las mujeres que hoy día no tienen donde dejar a sus hijos, lo puedan hacer“, declaró el secretario de Estado.

El exdiputado aseguró que “voy a promover todas las instancias de diálogo necesarias con las organizaciones sindicales, ellas me conocen y yo también a ellas, y les quiero decir a los dirigente de todas las organizaciones y gremios de Chile, que las puertas del Ministerio del Trabajo están abiertas, para escuchar opiniones y para buscar acuerdos en las grandes tareas que tenemos que llevar adelante”.

Finalmente afirmó que “voy a promover el diálogo entre trabajadores y empleadores, para que no sean materia de conflicto y de enfrentamiento, sino que para entender que ese era el trabajo conjunto de ellos, el cómo se logra el desarrollo y el progreso del país”, concluyó.

Reforma previsional

Sobre la discusión acerca de la reforma previsional, Melero señaló que “hoy día soy ministro del Trabajo y Previsión Social, mi actuación en el Parlamento es una etapa superada y, por consiguiente, hoy día tengo un rol distinto y formar parte del Gobierno significa entonces buscar todos los caminos para que esa reforma al sistema de pensiones retome el camino que en algún minuto logramos en la Cámara de Diputados”.

“Más que cerrarse las puertas a una reforma previsional, se abre una oportunidad para que de una vez por todas podamos poner el foco en quienes más nos están mirando y quienes más nos están esperando, que son los actuales y futuros jubilados de Chile“, detalló.

Consultado sobre su rol para encauzar el diálogo con el Parlamento y los dichos del senador Jaime Quintana (PPD), el secretario de Estado recalcó que “augurar naufragios porque se estima que un ministro determinado puede o no avanzar es no darme la oportunidad de demostrarles tal como lo he hecho en mi vida pasada (…) al senador Quintana lo conozco bien, lo invito a conversar para que se dé cuenta que juntos podemos alcanzar los acuerdos necesarios que Chile nos demanda”, sostuvo.

“En un sistema democrático las reformas y las leyes no dependen solo de un ministro o de un gobierno, el Gobierno y el Poder Ejecutivo es colegislador con el Parlamento, y el Gobierno no tiene mayorías en el Parlamento, por consiguiente, lo que tenemos que buscar es un acuerdo con la oposición que nos permita avanzar”, resaltó Melero tras ser requerido por su compromiso para la aprobación de la reforma de una vez por todas.

En ese sentido, declaró que su llamado es a “sentarnos, a poner las cartas sobre la mesa, que ya hemos puesto, a dejar las diferencias, y avanzar en todo lo que podamos con ese solo objetivo. La palabra más que el Parlamento o los partidos la tienen los miles y millones de adultos mayores que esperan un acuerdo lo más pronto posible de nuestra parte”.