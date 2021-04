Marcela Cubillos por los controles sanitarios: “Y este entusiasmos por perseguir a los portonazos, ¿dónde estaba?”

Marcela Cubillos ha sido crítica con la medida de restringir la venta de productos a aquellos que solo están catalogados como bienes esenciales.

“Registro con bienes esenciales publicado hoy confirma error de esta medida. ¿Muebles sí, juguetes no? ¿Ropa recién nacido sí, ropa niños no? ¿Regadores sí, zapatos no? Decisión centralizada de lo que es esencial daña la libertad y afecta el ya golpeado emprendimiento“, opinó ayer en su cuenta de Twitter la candidata a constituyente.

Hoy, la exministra de Educación insistió en su crítica en “Directo al Grano” de Agricultura.

“Los esfuerzos tienen que estar puestos en los protocolos sanitarios, en acelerar la vacunación… en todas las medidas sanitarias que se están tomando y no distraernos en esto. Yo creo que el Gobierno va a terminar corrigiendo esto”, dijo Cubillos.

“Es tan ridículo que no puedes comprar algo que es de giro exclusivo de alcohol, pero si comprar mantequilla en el supermercado no tienen ningún problema en comprar alcohol, porque estas comprando un bien esencial con el otro”, dio como ejemplo.

Sobre la gravedad de la pandemia, dijo que “todo el mundo que hay que tomar conciencia, que la crisis sanitaria es muy dura, pero del mismo modo yo creo que uno necesita muchas más explicaciones para entender los beneficios sanitarios de las medidas que se están tomando“.

“A mí me impacta cuando empieza este entusiasmo por perseguir cada máximo de aforo que se logra pillar, y se denuncia, y con las cámaras y con todo el tema. Si alguien está remodelando un departamento, si alguien está con dos o tres personas más del aforo, y bueno, uno dice, y este entusiasmos por perseguir a los portonazos, dónde estaba“, sostuvo.

“Nos hemos ido entusiasmando con una cantidad de controles sanitarios con esta persecución, y bueno, hay veces que hay cosas que son muchas más graves que están pasando al lado y no generan esta misma reacción”. afirmó.