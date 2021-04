Marcela Cubillos sobre el tercer retiro del 10%: “Es tan evidente que el discurso va a ser ‘hay que nacionalizar los fondos de pensiones’”

Marcela Cubillos afirmó que el proyecto de tercer retiro del 10% evidencia que el populismo “lo que más tiene es una inmoralidad, porque es un engaño”.

La opinión de la candidata a constituyente fue dada en “Nuevas Voces” de Agricultura, en donde también expresó que “esta discusión se tiene que dar sin engaño. Aquí cuando Pamela Jiles dice ‘no, les vamos a restituir los fondos’, mentira, si no tienen cómo restituirlos. O no se le van afectar las pensiones. Mentira, es imposible que no se afecten las pensiones”.

En ese contexto, dijo que “creo que es mucha la gente que dice, ‘bueno, por qué no me dejan retirar el 100%’, porque hoy día lo que se está hablando del tercer retiro, cuando lo planteamos dijimos nunca es uno, los países que han empezado esto, han seguido una y otra vez”.

“Es tan evidente que el discurso va a ser ‘hay que nacionalizar los fondos de pensiones’, porque los únicos que tienen plata ahí son aquellos privilegiados que no tuvieron que retirar su primero, segundo y tercer 10%”, sentenció la exministra de Educación.

