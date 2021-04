Recurren a Contraloría por supuesto cumpleaños de Cathy Barriga en cuarentena

En horas de la noche del 8 de abril, el medio local La Voz de Maipú informó sobre la supuesta celebración de cumpleaños adelantada de la alcaldesa Cathy Barriga, la cual la autoridad comunal habría realizado en un edificio municipal y en horario de trabajo, instancia que el candidato a la alcaldía del FA, Tomás Vodanovic, llevó a la Contraloría para exigir un pronunciamiento del órgano y una fiscalización sanitaria.

En este contexto, Vodanovic indicó que “presentamos esta mañana un requerimiento a la SEREMI de Salud, para que inicie de inmediato un sumario sanitario. Además, presentamos el caso a la Contraloría, donde esperamos que existan sanciones ejemplificadoras por el mal uso de recursos municipales”. Esta acción fue hecha junto a las diputadas Carmen Hertz y Claudia Mix, el diputado Pablo Vidal y los concejales en ejercicio Ariel Ramos, Marcela Silva, Pedro Delgadillo y Abraham Donoso.

Al respecto, el diputado Vidal señaló que “han sido cuatro años en que Maipú sólo hace noticia por las polémicas que genera la Alcaldesa Barriga. Esto excede todo límite, poniendo en riesgo la vida de sus funcionarios y sus familias. Cathy Barriga tiene una desconexión absoluta de la realidad, que le ha hecho mucho daño a la comuna y espero que, con esta situación, vecinas y vecinos de Maipú terminen de convencerse que no podemos darle cuatro años más a esta gestión”.

Por su parte, la diputada Claudia Mix dijo que “lo de Cathy Barriga, lamentablemente, no nos sorprende. Para ella es más importante festejar su cumpleaños, que la salud de los funcionarios municipales. Su administración ha estado llena de irregularidades y ahora suma una nueva, que esperamos sea la última, ya que no le hace bien a Maipú tener una alcaldesa así por cuatro años más. Condenamos enérgicamente su actuar y llamamos a que las sanciones sean ejemplares”.

A juicio del candidato a alcalde del Frente Amplio en Maipú, el supuesto cumpleaños de Barriga es “un nuevo síntoma de una enfermedad mucho más profunda. La desconexión absoluta de la alcaldesa con lo que ocurre en la comuna y sus prioridades. En plena pandemia, con miles de contagios en Maipú, decide irse a un parque municipal a celebrar contraviniendo todas las indicaciones del Ministerio de Salud. ¿Para esto quería volver a sus funciones de alcaldesa?”.

“En este escenario necesitamos un jefe comunal que use adecuadamente los recursos públicos y esté concentrado en resolver esos problemas. Pero, por el contrario, tenemos una alcaldesa que usa recursos municipales en una celebración personal, demostrando total indolencia por la situación de maipucinas y maipucinos”, agregó el aspirante al sillón municipal.

“Por un lado está la irresponsabilidad de Barriga, que no es primera vez que realiza una acción similar y por la cual ya fue sancionada; pero, por el otro, su equipo no lo hace mucho mejor. Entendemos que estaban en horario laboral la administradora Municipal, la encargada de Maipú Seguro, la encargada de la Oficina Indígena, la jefa de Prensa e, incluso, una candidata a concejala de la UDI. Acá nosotros vamos a perseguir responsabilidades, pues no sabemos siquiera si la productora que sirvió la comida y atendió a la festejada y sus acompañantes es pagada con recursos propios o municipales”, dijo el candidato de RD.

“En nuestra alcaldía ciudadana demostraremos que Maipú sí puede ser distinto. Cada peso se invertirá con responsabilidad, pues la comuna tiene diversas problemáticas que requieren que actuemos con sentido de urgencia y con un orden claro de prioridades. Donde juntarse a celebrar un cumpleaños, violando las normas sanitarias y administrativas, claramente escapa de ellas”, concluyó Vodanovic.

