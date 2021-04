Senadora Adriana Muñoz no descarta apoyar un cuarto retiro del 10%: “Si la gente se está muriendo de hambre, por cierto hay que recurrir a cualquier medio”

La senadora Adriana Muñoz (PPD) respaldará la medida del tercer retiro del 10% mientras el Gobierno continúe con la “tozudez” de la focalización de las medidas económicas.

Así lo expresó en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura la integrante de la comisión del Trabajo.

“Hemos dicho que aquí se requiere una renta base universal para que las familias chilenas puedan quedarse en sus casa, teniendo de que vivir y comer”, postuló.

“Mientras eso no suceda, el 10% va a seguir siendo un recurso necesario. Yo he planteado que estoy de acuerdo con el 10% porque estas medidas más de fondo a la familias chilena no existe”, dijo.

En ese sentido, apuntó que “es muy lamentablemente lo que está sucediendo con la tozudez del Gobierno de insistir en focalizar las políticas de ayuda, yo creo que ahí está el origen de la persistencia y permanencia de los retiros de los fondos previsionales, lo que en mi opinión encuentro dramático”.

Agregó que “con esta propuesta no entra una gran cantidad de sectores productivos, no entran los pescadores, no entran las pequeñas empresas”.

E insistió: “Mientras haya una tozudez de focalizar dejando a la gran cantidad de chilenos afuera, van a seguir existiendo esta insistencia en sacar los fondos propios, incluso hubo una propuesta parece de diputados de la UDI de sacar los fondos de censatía”.

Consultada directamente si apoyaría un cuarto retiro o hasta el total de los fondos, la senadora Muñoz respondió que, tomando una perspectiva en el tiempo, “si la gente se está muriendo de hambre, no tiene de qué vivir, por cierto hay que recurrir a cualquier medio”.

