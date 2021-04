Diputados DC critican propuesta del Mineduc de adecuar clases a la franja deportiva

Tras el llamado del ministro de Educación, Raúl Figueroa, a que los establecimientos adecúen el horario de inicio de sus clases para que los niños y jóvenes utilicen la franja horaria en que se permite la actividad física, entre las 6 y las 9 de la mañana, los diputados de la bancada DC manifestaron su preocupación, criticando una propuesta que consideran “arriesgada y que representa la desconexión con el Chile real y se contradice con las medidas de prevención que se necesitan con urgencia para disminuir casos”.

Así lo manifestaron tanto el subjefe de la bancada, Gabriel Silber, como el diputado integrante de la comisión de Educación, Mario Venegas, quienes alertaron sobre este llamado del titular de la cartera de educación.

Al respecto, el diputado Silber señaló que “es realmente increíble que el ministro de Educación llame a levantar a los niños y niñas a las 6 A.M para hacer deporte en plena proliferación viral, donde el frío sólo agrava la situación. Esto realmente es lo que no hay que hacer. No nos deja de sorprender esta profunda desconexión del gobierno con el Chile real y, además, porque hace, paradójicamente, todo lo que no hay que hacer”.

El diputado Mario Venegas, en tanto, recordó que “desde el inicio de la pandemia nuestra preocupación, y así lo hemos reiterado en la comisión, ha sido la salud de los estudiantes, y fuimos enfáticos en señalar que todas las decisiones debían hacerse con la comunidad escolar, incluyendo a colegios, padres y apoderados, estudiantes, profesores. Realmente nos preocupa lo que escuchamos hoy porque obviamente estamos en el peor momento de la pandemia”.