“Les pido sinceridad”: Mulet envía carta a presidenciables de oposición tras exclusión de carta contra Piñera

El diputado y presidenciable de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Jaime Mulet, envió una carta pública contra las y los presidenciables de oposición que lo excluyeron ayer de una declaración conjunta contra el Gobierno del presidente Sebastián Piñera.

A través de una declaración publica, Paula Narváez, Gabriel Boric, Heraldo Muñoz, Daniel Jadue y Carlos Maldonado, presentaron una serie de medidas que el Gobierno debería tomar para enfrentar de mejor forma la pandemia.

Esta acción en conjunto, que no incluyó a todas las cartas a La Moneda de la oposición, fue lo que criticó el presidente de la FREVS, en una misiva donde recuerda que “fui invitado por Carlos Maldonado a participar en una reunión de partidos y candidatos presidenciales de la oposición, con la finalidad de acercar posiciones y buscar los acuerdos necesarios…”

“Considero que la firma conjunta de ustedes, excluyendo el resto (Jiles, Diaz, Rincón y Mulet) de una declaración que titulan: “Declaración Pública de Candidatos y Candidatas de la Oposición”, cuyo contenido no era diferente a nada de lo hemos planteado individual o colectivamente en las últimas semanas y meses, resulta contradictorio con el camino de diálogo que inició Carlos Maldonado”, subrayó el presidente de la Federación Regionalista Verde Social.

Mulet repasó uno a uno a los firmantes de la declaración contra el gobierno.

“Carlos, tu acción es contradictoria con el propósito de tu invitación y gestión que todos valoramos. Gabriel, siempre has dicho que estas por una primaria amplia; Heraldo, tú que con razón reclamas por las expresiones degradantes e inapropiadas de algunos que te afectan, el gesto de firmar algunos y no todos puede ser igual o peor a lo que tu rechazas. Daniel, tus dirigentes máximos partidarios (no tú) nos piden actuar colegiadamente y tu actuación va por un camino diferente. Todos ustedes son actores políticos con experiencia y aspiran a la presidencia de Chile. Y vuestra declaración genera equívocos”; advirtió Mulet

El presidenciable de la FREVS agregó que “les pido sinceridad y actuar con coherencia. Ninguno de nosotros y nosotras está obligado a participar junto a los otros u otras, pero al parecer la patria lo requiere. No hay tiempo ni espacio para la especulación. ¿Están (mos) de acuerdo en apoyar en segunda vuelta presidencial, cada uno de nosotres a cualquiera que gane en primera vuelta? Si lo estamos, avancemos, eso entendí. Si no, seamos sinceros” finalizó Jaime Mulet.