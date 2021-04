Cadem: Pamela Jiles saca 6 puntos de ventaja a Joaquín Lavín

La última encuesta Cadem registró que la diputada Pamela Jiles lidera las preferencias presidenciales, con 20% de respaldo.

De este modo, la parlamentaria superó en seis puntos al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (14%).

En tercer lugar se ubicó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (11%).

Les siguen Evelyn Matthei (7%), Sebastián Sichel (6%), José Antonio Kast (5%), Ximena Rincón (4%), Heraldo Muñoz (4%) y Mario Desbordes (4%).

Más abajo en la tabla están Gabriel Boric (3%), Paula Narvaéz (3%) e Ignacio Briones 1%).

En escenarios de segunda vuelta, la precandidata del Partido Humanista supera a todos sus posibles adversarios, salvo Lavín, con quien se registraría un empate técnico de 40%.

Frente a Matthei obtendría un 48% versus 35% y frente a J. Antonio Kast alcanzaría un 56% versus 20%. También superaría a Sebastián Sichel (49% vs 27%), a Mario Desbordes (51% vs 27%) y a Ignacio Briones (54% vs 20%).

Daniel Jadue, en tanto, perdería ante el alcalde de Las Condes (30% vs 46%) y también ante Matthei (33% vs 41%), pero se impondría a Kast (40% vs 27%), a Sichel (36% vs 30%), a Desbordes (37% vs 28%) y a Briones (37% vs 26%).

Por su parte, Lavín le ganaría a Narváez (50% vs 22%), a Boric (48% vs 26%), a Rincón (44% vs 28%) y a Muñoz (47% vs 25%)