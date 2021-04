¿Hay que traer profesores desde el extranjero?: La discusión entre Briones y Boric que terminó en un “estudiémoslo” y “conversémoslo”

“¿Por qué no abrimos un concurso internacional para traer a los mejores profesores de afuera?”. La propuesta, hecha por el candidato presidencial de Evópoli, Igancio Briones, causó diversas reacciones en redes sociales.

“Aquí yo no estoy criticando a nadie, estoy simplemente constatando que para entrar a Pedagogía no estamos capturando los mejores puntajes. ¿Qué hay que hace aquí? En primer lugar, incentivar que los mejores puntajes vengan a Pedagogía, pagándoles un sueldo mientras estudian, ir mejorando las rentas cuando sean profesores”, dijo el exministro de Hacienda en entrevista con CNN Chile.

En ese sentido, expresó: “¿Por qué no abrimos un concurso internacional para traer a los mejores profesores de afuera? Hemos hablado de inmigración. ¿Por qué no hacemos lo que hacen los países que más admiramos y dicen ‘oye, ¿qué capacidad me falta en Chile?’. Hagamos un concurso, gastemos las lucas que necesitemos, para traer a los mejores profesores a nuestras escuelas y así mejorar la calidad de la educación”.

La discusión con Gabriel Boric

Una de las respuestas que tuvo la propuesta de Briones fue la del diputado y también candidato presidencial, de Convergencia Social y Revolución Democrática, Gabriel Boric.

Así fue la discusión en Twitter entre ambos:

Boric: “En Chile tenemos grandes profesores y profesoras que con mucho esfuerzo y en condiciones muy difíciles hacen una tremenda labor. Lamentable el desconocimiento de la realidad por parte de un candidato presidencial de miles de profes que se sacan la cresta por sus estudiantes”.

“El problema no son los profesores. Es la infraestructura precaria, los bajos sueldos, la sobre-carga laboral. Y también el currículum que pretende embutir conocimientos en vez de desarrollar habilidades de aprendizaje. Es parte de lo que debemos cambiar”.

Briones: “Lamentable el desconocimiento de un candidato presidencial, respecto a que el problema no son l@s profesor@s que se están sacando la cresta para educar en condiciones difíciles, sino el déficit de 32 mil docentes proyectado para los próximos 5 años”.

Boric: “Conozco los datos. Sería bueno preguntarse también sus causas. ¿Por qué matrícula en Pedagogía baja a la mitad en dos años? En la profesora a la que tu gobierno le disparó a los ojos después de que un ministro la tratara de floja quizás encuentres una pista”.

Briones: “Bien. Si conoces los datos, sabrás también que ese déficit no va a golpear a los niños y niñas de tu familia o la mía sino, como siempre, a los más vulnerables. Por eso tener más profesor@s en un corto plazo es un imperativo ético, más aún con las brechas agudizadas postpandemia”.

Finalmente, ambos terminaron con un acuerdo: conversarlo

Boric: “Propuesta de concurso internacional ante déficit actual puede ser interesante, estudiémosla. Mi punto es que lo 1ero es dejar de ningunear a profesores que han sido vitales en esta crisis con mucho costo personal y reconocerles su labor como corresponde”.

“Finalmente, antes de plantear estas propuestas ‘audaces’ para cubrir déficit creo que se deben agotar otras opciones. Fortalecer formación, mejorar escala d sueldos, capacitación en nuevas tecnologías, llamar temporalmente a quienes se acogieron a retiro entre otras medidas posibles”.

Briones: “Me alegro de tu disposición al diálogo: la única vía para construir acuerdos improbables. Si ves la entrevista podrás darte cuenta que jamás ningunié a los esforzados profes de Chile y que hablé de fortalecer la educación pública para hacerla mejor que la privada. Conversémoslo”.