Bancada PPD llama a diputados a apoyar transversalmente la eutanasia

La Bancada de Diputadas y Diputados del PPD hizo un fuerte llamado para que el proyecto sobre muerte digna y cuidados paliativos, más conocido como eutanasia, sea aprobado de manera transversal en la Sala de la Cámara, y despachado al Senado para cumplir con su Segundo Trámite Legislativo, durante esta semana.

El diputado del PPD Ricardo Celis, ex presidente de la Comisión de Salud y bajo cuya conducción el año pasado se tramitó gran parte de este texto, resaltó que éste es el proyecto valórico más importante de los últimos años en nuestro país.

“Habiendo tenido asegurado el uso de cuidados paliativos, esta iniciativa permite que las chilenas y chilenos que tengan una enfermedad terminal y que estén allí enfrentado dolores intratables, con pocas alternativas terapéuticas y con expectativas futuras de sanación muy escasas, puedan tomar una decisión muy humana, que es poner fin a su vida de modo anticipado para no estar sometidos a esta situación de dolor que va a afectar a ellos, a su familia, a sus seres queridos”, explicó el diputado Celis.

Asimismo, uno de los coautores del proyecto, diputado Tucapel Jiménez, afirmó que “es un derecho a no padecer dolores ni sufrimientos, otorgando a las personas la facultad de decidir asistencia médica para morir de forma digna. Es una decisión de un paciente adulto que expresa libremente su voluntad. La pregunta que uno debiera hacerse es si es legítimo que esa persona siga viviendo con ese dolor, si ya no quiere sufrir más. Con esto, se abre una posibilidad legal y digna para terminar con ese dolor. No pretendemos imponer nada, sino que cada persona con plena libertad pueda elegir. No tenemos el derecho de negarnos de darle esa posibilidad”.

En tanto, el diputado independiente y miembro de la Comisión de Salud, doctor Patricio Rosas, indicó que “el proyecto de Eutanasia que llega a votación en la Cámara es una ley humanitaria que valida la decisión consciente y aprobada por equipo médico de que un paciente terminal, cuyo dolor no es soportable ni controlable por cuidados paliativos, pueda optar por no continuar viviendo dicho sufrimiento. Es una iniciativa compasiva y empática que debemos aprobar como Parlamento y como país.”

Por su parte, la diputada Andrea Parra, quien también integra dicha instancia, señaló que “cada parlamentario y parlamentaria debe votar en consciencia y con humanidad sobre esta materia. Estamos legislando por el derecho que tienen la personas de morir con dignidad. Aquí ha habido diálogo, apertura de todas las partes para que podamos tener una ley que muchas personas están esperando hace años”.

Este proyecto -que se discute desde el 2014 y que fue aprobado en general por la Cámara en diciembre- tuvo modificaciones en la Comisión de Salud. De esta manera, se estableció el requisito de ser mayor de 18 años, tener una enfermedad diagnosticada y que estén conscientes de la decisión tomada, lo que debe ser chequeado por un especialista. También quedó establecida la posibilidad de expresar la objeción de conciencia por parte del médico tratante.