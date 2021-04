Ministro Delgado por propuesta de Pamela Jiles: “Sus compromisos no son tan sólidos”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, cuestionó la propuesta de la diputada Pamela Jiles (PH), que se comprometió a dejar una eventual carrera presidencial si el Gobierno apoya y no recurre al TC por el tercer retiro del 10%.

El secretario de Estado mostró un recorte de prensa y argumentó que “a mí me gustaría creerle a la diputada, pero la verdad es que revisando un poco la prensa desde hace algunos meses atrás, acá por ejemplo, hay un artículo del mes de noviembre del año pasado en donde ella dice que si se aprueba el 10% antes de Navidad no habrá más retiros de esta índole”.

“Pero esto se aprobó el 3 de diciembre, la gente comenzó a retirarlo el 10 de diciembre, sin embargo, hoy insiste en nuevos retiros. Por lo tanto, me gustaría creerle, pero efectivamente parece que sus compromisos no son tan sólidos”, continuó.

Cabe recordar que la diputada humanista intervino hoy en la Cámara de Diputados por el proyecto del tercer retiro del 10% de los fondos previsionales, oportunidad en que aseguró que bajaría su candidatura presidencial si el Gobierno apoya la iniciativa.

Al respecto dijo “mientras yo estoy concentrada en gestionar los retiros en el “segundo piso” están preocupados de salvar a las AFP y a las grandes fortunas y de mi alza en sus propias encuestas”. Evalúan con preocupación cómo crece mi capital político y Piñera presiona a sus propios parlamentarios para que voten en contra del tercer retiro usando el argumento de que su aprobación me haría subir aún más en las encuestas presidenciales”, señaló.

“Señor Presidente, no tengo hoy tarea más que salvar la vida de los que nadie escucha, sólo me anima el amor a mi pueblo (…) Por su intermedio, llamo a estos parlamentarios que me marginan y me atacan a unirnos como hermanos votando a favor del tercer retiro”, enfatizó.

En esa línea, sostuvo: “Me comprometo a no presentar mi candidatura a ninguna elección presidencial si el Ejecutivo patrocina nuestro proyecto de tercer retiro y, por cierto, y no lo lleva al Tribunal Constitucional, de modo que la gente reciba su dinero en abril, promulgada la ley la próxima semana”.

Cabe recordar que según la encuesta Cadem, la parlamentaria lidera con un 20% la intención de voto, con ventaja sobre Joaquín Lavín (14%) y Daniel Jadue (11%).